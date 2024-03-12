8 شهداء ومفقودون بقصف الاحتلال منزلا بدير البلح
التاريخ
3/12/2024 3:10:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 8 أشخاص وفقدان آخرين إثر قصف إسرائيلي على منزل لعائلة أبو سنجر بدير البلح وسط قطاع غزة.
كما أفاد المراسل بإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق دير البلح.
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