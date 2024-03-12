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8 شهداء ومفقودون بقصف الاحتلال منزلا بدير البلح

3/12/2024 3:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 8 أشخاص وفقدان آخرين إثر قصف إسرائيلي على منزل لعائلة أبو سنجر بدير البلح وسط قطاع غزة.


كما أفاد المراسل بإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق دير البلح.

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