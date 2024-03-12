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السير: اختلاف أوقات دوام القطاعين العام والخاص والمدارس سينعكس إيجابا على الحركة المرورية في رمضان

3/12/2024 3:10:45 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
دعا نائب مدير إدارة السير العقيد أنور الخرابشة السائقين إلى الالتزام بالقواعد المرورية وعدم تجاوز السرعة والتأني أثناء القيادة خلال الساعة الأخيرة قبل موعد الإفطار مباشرة في شهر رمضان المبارك.
وقال الخرابشة، اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الحوادث المرورية والمخالفات تكثر خلال الساعة الأخيرة قبل موعد الإفطار وذلك بسبب التوتر الذي يصيب السائقين للحاق بالإفطار على موعده، لافتا إلى ضرورة التأني وعدم التوتر حتى لو كلف ذلك السائق التأخر لعدة دقائق لكن الأهم هو الوصول بسلامة وعدم تعريض حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.
وتابع الخرابشة أن المؤشرات الأولية حول واقع الحركة الأولية صباح اليوم الثلاثاء، (أول أيام شهر رمضان) تدلل على أن المباعدة بين أوقات الدوام في القطاع العام والمدارس والقطاع الخاص ستنعكس إيجابا على الحركة المرورية وعدم وقوع ازدحامات مرورية.
وأضاف أن إدارة السير بدأت قبل أيام بتطبيق خطة مرورية للتعامل مع الحركة المرورية النشطة قبل وخلال شهر رمضان، وأن تلك الخطة تتمحور حول ثلاثة محاور وهي الرقابة، التوعية، التنسيق من خلال تكثيف تواجد مجموعات السير (رقباء السير المشاة، الدوريات المرورية) على جميع المواقع المرورية التي تشهد حركة نشطة مثل الأسواق ومراكز البيع والمساجد.
وأشار الخرابشة إلى أن إدارة السير تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق وخلق بيئة مرورية آمنة والحد من الازدحامات ووقوع الحوادث.
ودعا السائقين إلى التقيد بالقواعد المرورية وعدم مخالفتها من خلال التجاوز أو تغيير المسارب أو السرعة الزائدة والاصطفاف المزدوج مما يعيق الحركة المرورية.

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