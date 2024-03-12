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​4 إصابات بحادثين منفصلين في أول أيام رمضان

3/12/2024 3:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال النقيب عامر صمادي من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث على الطرق الخارجية.
وقال الصمادي خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين شحن على طريق العدسية - ناعور ونتج عنه 3 إصابات وحدة منها بالغة وتم اسعاف الاصابة إلى مستشفى الشونة الشمالية.
وأضاف، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة خارج حرم الشارع على الطريق الصحراوي وتحديدا على الجسر الأبيض ونتج عنه إصابة وحدة متوسطة وتم اسعافها إلى مستشفى الكرك الحكومي.
وأشار إلى أنه خلال 24 ساعة تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين شحن في وادي عربة ونتج عن اصابة شخصين وحالتهم ما بين المتوسطة والحسنة.
وأوضح الصمادي أن الخطة المرورية دخلت حيز التنفيذ للتأكد من انسياب حركة السير خاصة بفترة الذروة المرورية ما قبل الافطار.













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