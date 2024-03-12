عادات خاطئة شائعة في رمضان.. تجنبها من أجل صحة أفضل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هناك عادات خاطئة شائعة في شهر رمضان المبارك، لها تأثيرات سلبية على الصحة، حسبما ذكر الطبيب الراحل هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث.وأضاف الناظر أن كسر الصيام على الماء أو العصير أو المشروبات الغازية من الأخطاء التي يقترفها الكثير من الأشخاص، مشددًا على ضرورة بدء وجبة الإفطار بتناول القليل من الشوربة الساخنة.



وأوضح أن السخونة تساعد على تهيئة المعدة لعملية هضم الطعام الذي سيتم تناوله في وجبة الإفطار، عن طريق تعزيز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إليها.



وأوصى أستاذ الأمراض الجلدية بعدم عصر الليمون على الشوربة، لأن السخونة تؤدي إلى تكسير فيتامين سي، مما يمنع الجسم من الاستفادة منه.



وحذر من تناول المخللات في رمضان، نظرًا لمحتواها العالي من الأملاح، مشيرًا إلى أن السلطة هي البديل الصحي لها، لأنها تعزز صحة الجهاز الهضمي، بفضل محتواها العالي من الألياف الغذائية.



وأضاف الناظر أنه لا مانع من تناول الحلويات الرمضانية، و يجب مراعاة ضرورة التقليل منها، لأن الإفراط فيها يهدد الجسم بالعديد من الأضرار .



وشدد على ضرورة شرب كمية وفيرة من الماء في الفترة التي تفصل بين وجبتي الإفطار والسحور، بمعدل كوب كل ساعة، لحماية الجلد من الجفاف وتقليل خطر الإصابة بالجلطات الدموية وحصوات الكلى.



واختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية ممارسة رياضة المشي في رمضان لمدة 30 دقيقة يوميًا، لأن قلة الحركة من الممارسات غير الصحية للجسم.

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