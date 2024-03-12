3 تمارين لفقدان الوزن في رمضان- متى تمارسها؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتبر شهر رمضان فرصة ذهبية لفقدان الوزن، ولكن الإفراط في تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية يؤدي إلى اكتساب وزنًا زائدًا، خاصةً إذا كان الشخص قليل الحركة.



تمارين لفقدان الوزن في رمضان



1- اليوجا

تساعد تمارين اليوجا بعد وجبة الإفطار في رمضان على إنقاص الوزن وإراحة المعدة والأمعاء والشعور بالاسترخاء في آنٍ واحد، بشرط أن يتم ممارستها لمدة 15 دقيقة.



2- المشي

إذا كنت ترغب في تمرين بعد الإفطار برمضان لا يجعلك تبذل مجهودًا كبيرًا ويساعدك على فقدان الوزن، فرياضة المشي هي الخيار الأمثل لك، لأنها تساهم أيضًا في تحسين المزاج والتخلص من حرقة المعدة بعد تناول الأطعمة الدسمة.



3- تمارين CORE

هي عبارة عن مجموعة من التمارين الأساسية، تستهدف عضلات البطن والفخذين بشكل خاص، ثبت أن ممارستها يساعد على فقدان الوزن والتخلص من الكرش وتنحيف محيط الخصر وحرق دهون الأرداف.



أفضل وقت لممارسة الرياضة بعد الإفطار في رمضان

ممارسة الرياضة مباشرة بعد الإفطار قد يؤدي إلى الإصابة بعسر الهضم، لأن النشاط البدني يحفز الدم المحمل بالأكسجين إلى التدفق بكميات كبيرة إلى أعضاء الجسم، مما يؤدي إلى نقص التروية الدموية الواصلة للجهاز الهضمي.



لذلك يفضل الانتظار من ساعة إلى ساعتين عند تناول وجبة متوسطة أو لمدة 30 دقيقة إذا كان الإفطار خفيفًا.

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