الدويري: راجمة القسام الجديدة تؤكد أن المقاومة لديها مزيد من المفاجآت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن الراجمة الجديدة التي عرضتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعد 5 أشهر من الحرب تعني أن المقاومة لديها مفاجآت لم تكشفها بعد في المعركة.
وكشفت القسام في فيديو يحمل تاريخ (7 مارس/آذار الجاري) راجمة جديدة تحمل اسمي الشهيدين "خيري علقم" و"عدي التميمي".
وأكد الدويري أن ما ظهر في الفيديو يشير إلى أنها قد تكون محاكاة لصاروخ كاتيوشا 122 ملم، أي أن مداها يصل إلى 14 كلم ما يعني أن كل مستوطنات غلاف غزة ستكون في مداها.
وتحمل الراجمة 8 صواريخ، وقد تكون واحدة من منجزات المعركة الحالية، وفق الدويري، الذي رجّح أن تكون مصنوعة عبر الهندسة العكسية.
ويرى أن الكشف عن السلاح الجديد في هذا التوقيت يعني أن القسام لا تزال تدير المعركة وتسيطر على منظومة القيادة، وأن لديها ما تقدمه بعد هذه الفترة من القتال.
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