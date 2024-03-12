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الدويري: راجمة القسام الجديدة تؤكد أن المقاومة لديها مزيد من المفاجآت

3/12/2024 3:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن الراجمة الجديدة التي عرضتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعد 5 أشهر من الحرب تعني أن المقاومة لديها مفاجآت لم تكشفها بعد في المعركة.


وكشفت القسام في فيديو يحمل تاريخ (7 مارس/آذار الجاري) راجمة جديدة تحمل اسمي الشهيدين "خيري علقم" و"عدي التميمي".


وأكد الدويري أن ما ظهر في الفيديو يشير إلى أنها قد تكون محاكاة لصاروخ كاتيوشا 122 ملم، أي أن مداها يصل إلى 14 كلم ما يعني أن كل مستوطنات غلاف غزة ستكون في مداها.


وتحمل الراجمة 8 صواريخ، وقد تكون واحدة من منجزات المعركة الحالية، وفق الدويري، الذي رجّح أن تكون مصنوعة عبر الهندسة العكسية.


ويرى أن الكشف عن السلاح الجديد في هذا التوقيت يعني أن القسام لا تزال تدير المعركة وتسيطر على منظومة القيادة، وأن لديها ما تقدمه بعد هذه الفترة من القتال.


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