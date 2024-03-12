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انتحار عائلي... ربطوا أياديهم وقفزوا من الطابق الـ 21 في إندونيسيا - فيديو

3/12/2024 3:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لحادثة انتحار جماعي لعائلة من أب وأم وطفلين في إندونيسيا.

فقد وثقت كاميرا مراقبة، قيام عائلة مكونة من 4 أفراد

من الذهاب لسطح بناية مكونة من 21 طابقا ثم قفزوا جميعاً من أعلى البناية.


من جهته، قال رئيس الشرطة إنهم يحققون في الحادثة على أنها عملية "انتحار جماعي" لأنهم وجدوا حبلا يربط أياديهم ببعضهم لحظة سقوطهم.

ولفظ الأربعة أنفاسهم في الحال بعد قفزهم من الطابق 21 في منطقة بينجارينجان، بشمال جاكرتا.


وتسبب الحادث في ضجة واسعة، خاصة أن من بين الأربعة طفلين.
وكشفت وسائل إعلام إندونيسية عن هوية القتلى وهم الأب عمره 50 عاما وزوجته 52 عاما، وابنتهما البالغة من العمر 15 عامًا، وابنهما البالغ من العمر 13.

العربية

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