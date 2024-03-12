الحرب على غزة في يومها 158... نسف مربعات سكنية واستهداف جديد لمنتظري المساعدات

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الثلاثاء، يومها الـ 158، حيث كثف الطيران الإسرائيلي غارته على مناطق متفرقة في القطاع، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلي نسف المنازل وقصف المربعات السكنية، خاصة في منطقة رفح وخانيونس

وفي ثاني أيام شهر رمضان، جدد الجيش الإسرائيلي استهدافه لمنتظري المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت في غزة، موقعا شهداء وجرحى، كما سجلت حالات وفاة جديدة بسبب حملة التجويع الإسرائيلية المتواصلة.

وارتكب الجيش الإسرائيلي7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 67 شهيدا و106 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31112 شهيدا و72760 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، على ما أفادت وزارة الصحة بغزة،

أمس الإثنين.