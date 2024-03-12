الحرب على غزة في يومها 158... نسف مربعات سكنية واستهداف جديد لمنتظري المساعدات

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الثلاثاء، يومها الـ 158، حيث كثف الطيران الإسرائيلي غارته على مناطق متفرقة في القطاع، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلي نسف المنازل وقصف المربعات السكنية، خاصة في منطقة رفح وخانيونس
وفي ثاني أيام شهر رمضان، جدد الجيش الإسرائيلي استهدافه لمنتظري المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت في غزة، موقعا شهداء وجرحى، كما سجلت حالات وفاة جديدة بسبب حملة التجويع الإسرائيلية المتواصلة.
وارتكب الجيش الإسرائيلي7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 67 شهيدا و106 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31112 شهيدا و72760 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، على ما أفادت وزارة الصحة بغزة،
أمس الإثنين.
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