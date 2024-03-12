الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت خلالها عددا من المواطنين، فيما ارتقى شاب شهيدا متأثرا بإصابته مساء أمس في طولكرم.

ففي جنين، استشهد الشاب توفيق عايد فواز حسين (25 عاما)، من بلدة كفريت بجنين، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته برصاص برصاص قوة خاصة إسرائيلية في بلدة عتيل شمال طولكرم.

واغتالت قوة خاصة إسرائيلية مساء أمس الاثنين، الشاب محمد جعفر مصطفى جبر من عرابة جنوب جنين، واختطفت جثمانه بعد منع طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إليه.

ولاحقا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة، وداهمت منزل الشهيد جبر وفتشته وخربت في محتوياته، وحققت مع ذوي الشهيد ميدانيا.

وفي سياق متصل، استهدف مقاومون قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة شديدة الانفجار خلال اقتحامها لبلدة جلبون شرق جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد موفق قبها، من بلدة يعبد، أثناء مروره على حاجز عسكري بالقرب من قرية زبدة بمنطقة يعبد.

في نابلس، ألقى الشبان

قنبلة محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال قرب قرية برقة شمال غرب نابلس، فيما نفذ مقاومون عملية إطلاق نار النار تجاه حاجز "شافي شمرون" شمال غرب نابلس.

فيما شنت قوات الاحتلال صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة في قرية عوريف جنوب نابلس بالتزامن مع اقتحام البلدة المتواصل حتى هذه اللحظة.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وكثّفت من تواجدها بحي كفر سابا وحاصرت منزلا فيه، ودفعت بتعزيزات عسكري من المدخل الشرقي للمدينة، فيما نشرت قناصتها في الحي.

كما اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال داخل مركبات مدنية مدينة قلقيلية من منطقة النفق.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انسحبت من مدينة قلقيلية بعد فشلها في اعتقال عدد من المطاردين بعد محاصرة منازلهم في حي كفر سابا وتخليف دمار كبير في المنازل.

وفي رام الله، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال قرية شقبا غرب رام الله، واعتقلت الشاب خليل عدنان خليل المصري، عقب دهم منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية شقبا بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال درون في أجواء البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ مشهور سلامة والشاب عيسى شلالدة بعد مداهمة منزليهما في بلدة أبو شخيدم شمال رام الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مراح رباح جنوب مدينة بيت لحم، وسيّرت آلياتها في شوارع البلدة واقتحمت عددا ن المنازل

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بير نبالا شمال غرب المدينة وتطلق قنابل الغاز والرصاص الحي بشكل عشوائي صوب المركبات.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عودة الخطيب من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.