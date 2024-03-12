فورة الطلب تدفع بيتكوين إلى أكثر من 72 ألف دولار

وارتفعت بيتكوين في أحدث تعاملات 4.4% إلى 72649 دولارا بعد تسجيلها 72739 دولارا. وحصلت العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم على دعم من تدفقات نقدية إلى صناديق جديدة خاصة بيتكوين متداولة في السوق الفورية، ودعمتها أيضا الآمال بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قريبا.

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