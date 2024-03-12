فورة الطلب تدفع بيتكوين إلى أكثر من 72 ألف دولار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- سجلت بيتكوين مستوى غير مسبوق يوم الاثنين يزيد على 72 ألف دولار، ولم تظهر أي علامة على فقدان العملة المشفرة زخم الصعود.
وارتفعت بيتكوين في أحدث تعاملات 4.4% إلى 72649 دولارا بعد تسجيلها 72739 دولارا.
وحصلت العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم على دعم من تدفقات نقدية إلى صناديق جديدة خاصة بيتكوين متداولة في السوق الفورية، ودعمتها أيضا الآمال بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قريبا.
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