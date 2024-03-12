سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية أعلى من السوق السوداء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- للمرة الأولى منذ سنوات، تجاوز سعر صرف الدولار في البنوك مستوى أسعار الصرف في السوق السوداء. وخلال التعاملات الأخيرة، ووفق متعاملين، فقد جرى تداول الورقة الأميركية الخضراء عند مستويات أقل من 49 جنيهًا في السوق الموازية مقابل أسعار تتجاوز 49 جنيهاً في بعض البنوك.
يأتي ذلك بعد أيام من قيام البنك المركزي المصري بتحريك أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك في إطار تضييق الخناق على السوق الموازية والقضاء على المضاربات التي كانت تتسبب في ارتفاعات غير منطقية بأسعار صرف الدولار في السوق السوداء.
في السوق الرسمية، وخلال التعاملات الأخيرة، تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات يوم الاثنين في البنوك المصرية.
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