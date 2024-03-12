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سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية أعلى من السوق السوداء

3/12/2024 3:09:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- للمرة الأولى منذ سنوات، تجاوز سعر صرف الدولار في البنوك مستوى أسعار الصرف في السوق السوداء. وخلال التعاملات الأخيرة، ووفق متعاملين، فقد جرى تداول الورقة الأميركية الخضراء عند مستويات أقل من 49 جنيهًا في السوق الموازية مقابل أسعار تتجاوز 49 جنيهاً في بعض البنوك.
يأتي ذلك بعد أيام من قيام البنك المركزي المصري بتحريك أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك في إطار تضييق الخناق على السوق الموازية والقضاء على المضاربات التي كانت تتسبب في ارتفاعات غير منطقية بأسعار صرف الدولار في السوق السوداء.
في السوق الرسمية، وخلال التعاملات الأخيرة، تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات يوم الاثنين في البنوك المصرية.

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