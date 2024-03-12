تحريك الساقين أثناء الجلوس .. الأسباب والعلاج

تعتبر متلازمة تململ الساقين اضطراباً في الجهاز العصبي، إذ تتسبب في الرغبة الدائمة في تحريك القدمين، خاصة عند الجلوس لفترات طويلة، أو عند النوم، وتسبب شعوراً غير مريح في ساقيك يؤدي إلى رغبة جامحة في تحريكها بشكل مستمر، ووفقا لتقارير طبية، تحدث هذه المتلازمة غالبًا في المساء أو ساعات الليل عندما يكون الشخص المصاب بها جالسًا أو مستلقيًا، ويخفِّف التحريك الشعور غير المريح بشكل مؤقت، ولكن ما هي الأسباب المحتملة وراء ذلك؟

يمكن أن يحدث اهتزاز الساق مع زيادة القلق، أو مرض باركنسون، وتشير الأبحاث إلى أن نقص الفيتامينات قد يلعب دوراً في متلازمة تململ الساقين، ونصحت الأبحاث بزيارة الطبيب لتحديد سبب اهتزاز ساقك بشكل علمي والحصول على العلاج المناسب.

بعض الفيتامينات التي تؤثر على المتلازمة

فيتامين ب 12 ضروري لصحة أعصابك وخلايا الدم

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 عددًا من الأعراض، بما في ذلك التعب والضعف والوخز أو التنميل في اليدين والقدمين وصعوبة المشي. وقد أظهرت بعض الدراسات أن نقص فيتامين ب 12 قد يكون أيضا أحد عوامل خطر الإصابة بمتلازمة تململ الساقين.

فيتامين د ضروري لصحة العظام وعمل العضلات



أظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تململ الساقين قد يكون لديهم مستويات أقل من فيتامين د مقارنة بالأشخاص الآخرين، ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان نقص فيتامين د هو سبب متلازمة تململ الساقين أو مجرد عرض من أعراض الحالة.

الحديد ضروري لحمل الأكسجين عبر الجسم



يمكن أن يسبب نقص الحديد فقر الدم، مما قد يؤدي إلى التعب والضعف وضيق التنفس، وأظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تململ الساقين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، غير أنه ليس من الواضح ما إذا كان نقص الحديد هو سبب متلازمة تململ الساقين.

ومن المهم ملاحظة أن هذه الدراسات أولية، وهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد ما إذا كان نقص الفيتامينات يلعب دورا في متلازمة تململ الساقين.

ليس هناك علاج معروف لمتلازمة تململ الساقين، ويهدف العلاج المتوفر إلى الحد من التوتر ومساعدة العضلات على الاسترخاء بالحمامات الدافئة، والتدريبات التي تعمل على تمدد العضلات، والتدليك، أو تقنيات مشابهة مساعدة، ويتناول المرضى الذين يعانون من نقص الحديد مكملات الحديد وجرعات قليلة من المهدئات للمساعدة على النوم.





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