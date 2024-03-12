جراء أعمال العنف .. زعيم إقليمي يؤكد استقالة رئيس وزراء هايتي

أكد رئيس مجموعة الكاريبي ورئيس جيانا عرفان علي أن رئيس وزراء هايتي أرييل هنري قدم استقالته من منصبه الذي يشغله منذ اغتيال آخر رئيس للبلاد عام 2021.

وأضاف "سنقر باستقالته لدى تشكيل المجلس الرئاسي الانتقالي وتعيين رئيس وزراء مؤقت"، شاكرا هنري على خدماته لهايتي.

وتوجه هنري إلى كينيا أواخر الشهر الماضي لضمان قيادتها لمهمة أمنية دولية تدعمها الأمم المتحدة لمساعدة الشرطة في محاربة العصابات المسلحة، لكن التصعيد الكبير في أعمال العنف في العاصمة بورت أو برنس في أثناء غيابه تركه عالقا في بورتوريكو الأمريكية.

وقال علي إن المجلس الرئاسي سيضم مراقبين وسبعة أعضاء لهم حق التصويت، من بينهم ممثلون عن عدة ائتلافات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وزعيم ديني واحد.

وأضاف أنه تم تكليف المجلس "بسرعة" بتعيين رئيس وزراء مؤقت، وأنه لن يتمكن أي شخص ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة في هايتي من تقلد المنصب.

وتأتي استقالة هنري بعد أن التقى زعماء المنطقة أمس الاثنين في جامايكا المجاورة لمناقشة إطار عمل للانتقال السياسي، والذي دعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى "تعجيله" من خلال إنشاء مجلس رئاسي.

وبحث القادة الإقليميون مع ممثلين من مختلف قطاعات المجتمع الهايتي إنشاء المجلس الذي يهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء أول انتخابات منذ 2016.

وكان هنري، الذي يعتبره الكثير من الهايتيين فاسدا، قد أرجأ الانتخابات مرارا، قائلا إنه يجب أولا استعادة الأمن. وانتهت الولاية الأخيرة لأعضاء مجلس الشيوخ في هايتي بداية عام 2023.





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