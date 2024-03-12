إضراب مضيفي لوفتهانزا في مطار فرانكفورت

أضرب مضيفو شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا في مطار فرانكفورت في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت نقابة مضيفي الطيران "أوفو".

وأكدت متحدثة باسم النقابة أن الإجراء في أكثر المطارات ازدحاما في ألمانيا بدأ في الساعة 04.00 صباحا بالتوقيت المحلي (03.00 بتوقيت غرينتش) ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة 11 مساء.

ومن المتوقع إلغاء حوالي 600 رحلة بسبب الإضراب، وفقا لشركة الطيران الوطنية، ما يؤثر على 70 ألف مسافر.

وتطالب النقابة بزيادة بنسبة 15% في الأجور وتريد أيضا الحصول على مكافأة تعويض عن التضخم بقيمة ثلاثة آلاف يورو (3280 دولارا).





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