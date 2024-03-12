مقتل 12 شخصاً في انفجارين بمنجمين للفحم في الصين

أعلن تلفزيون الصين المركزي أن إثني عشر شخصا لقوا حتفهم في حادثين منفصلين في منجمين للفحم في الصين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أحدث سلسلة من الحوادث التي تواجه هذه الصناعة بعد المراجعة التي أجرتها الحكومة في الآونة الأخيرة على تشريعات سلامة التعدين.

وأوضح التلفزيون اليوم الثلاثاء أن مخزنا للفحم تحت الأرض مملوكا لشركة في مقاطعة تشونغيانغ بإقليم شانشي انهار قبل منتصف ليل أمس الاثنين مباشرة، مما تسبب في مقتل خمسة أشخاص وفقدان اثنين آخرين.

وأضاف أن المخزن مملوك لشركة تاويوان تشينلونغ المحدودة لصناعة الفحم وأن جهود الإنقاذ المكثفة مستمرة حاليا.

يأتي الحادث المميت في شانشي بعد أن أصدرت هيئة سلامة التعدين بالإقليم إشعارا الشهر الماضي يطالب المناجم بالحد من الإفراط في الإنتاج لمنع وقوع الحوادث.

وفي سياق منفصل، قال تلفزيون الصين المركزي إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم بينما فُقد اثنان آخران بعد انفجار غاز في منجم للفحم تابع لشركة وايهي إنرجي في إقليم آنهوي بشرق الصين أمس الاثنين.

وفي عام 2023، شهدت الصين سلسلة من حوادث مناجم الفحم المميتة، ما أجبر إدارة سلامة المناجم في البلاد على إعادة صياغة قانون قائم قال مسؤول إنه ينطوي على "مشكلات كبيرة".

وحوادث مناجم الفحم شائعة في الصين. ففي فبراير شباط الماضي، لقي عشرة أشخاص حتفهم في حادث في بينغدينغشان بوسط الصين، مما دفع السلطات المحلية إلى إجراء فحوصات سلامة.





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