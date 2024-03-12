ترامب: حظر تيك توك قد يصيب بعض الأطفال بالجنون

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن تيك توك يمثل تهديدا للأمن القومي، مضيفا في الوقت نفسه أن حظر التطبيق الشهير سيضر ببعض الأطفال ولن يؤدي إلا إلى تعزيز موقع فيسبوك الذي ينتقده ترامب بشدة.

وقال ترامب لشبكة (سي.إن.بي.سي) أمس الاثنين "لا أتطلع إلى مضاعفة حجم فيسبوك. وإذا حظرتم تيك توك، فسيكون فيسبوك وغيره، ولكن في الغالب فيسبوك، المستفيد الأكبر. وأعتقد أن فيسبوك يفتقر للأمانة بشدة".

وسبق أن انتقد ترامب ميتا بلاتفورمز، مالكة فيسبوك، لمنع وصوله إلى موقع التواصل الاجتماعي الشهير وكذلك إلى إنستغرام بعد إزالة اثنين من منشوراته خلال أعمال الشغب في مبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021، قبل استعادة حساباته في فبراير 2023.

وقال ترامب أيضا إن حظر تيك توك قد يؤثر على الشباب. وأضاف "هناك الكثير من الأطفال الصغار على تيك توك الذين سيصابون بالجنون بدونه. هناك الكثير من الأشياء الجيدة وهناك الكثير من الأشياء السيئة في تيك توك".

تضييق الخناق على تيك توك

وكرر ترامب مخاوفه بينما يدرس الكونغرس مشروع قانون هذا الأسبوع من شأنه أن يمهل شركة بايت دانس الصينية مالكة تيك توك نحو ستة أشهر للتخارج من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة.

ومن المنتظر أن يصوت مجلس النواب غدا الأربعاء على تشريع يمنح بايت دانس مهلة نهائية سريعة لسحب استثماراتها من التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي.

وقال مصدران إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووزارة العدل ومكتب مدير المخابرات الوطنية يخططون لعقد إحاطة سرية لأعضاء مجلس النواب. وكرر مدير مكتب (إف.بي.آي) كريس راي المخاوف بشأن تيك توك في جلسة استماع أمس الاثنين.

وجاء في (تقييم التهديد السنوي) لعام 2024 لمجتمع المخابرات الأمريكي الذي صدر الاثنين أن "حسابات تيك توك التي تديرها ذراع الدعاية لجمهورية الصين الشعبية (بايت دانس) استهدفت مرشحين من كلا الحزبين السياسيين خلال دورة الانتخابات النصفية الأمريكية في عام 2022".

يقول تيك توك إنه لم ولن يشارك بيانات المستخدم الأمريكية مع الحكومة الصينية، مؤكدا أن مشروع قانون مجلس النواب يصل إلى مستوى الحظر.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الصين ستوافق على أي عملية بيع للتطبيق أو ما إذا كان من الممكن تصفية تيك توك في غضون ستة أشهر.

وفي الشهر الماضي، فتحت حملة المرشح الديمقراطي والرئيس الحالي جو بايدن حسابا على التطبيق وهو ما لم تفعله حملة ترامب حتى الآن.





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