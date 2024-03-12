الولايات المتحدة ستقدم 133 مليون دولار إضافية لدعم حل الأزمة في هايتي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 12 آذار ( بترا )- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ، مساء الاثنين ، إن الولايات المتحدة ستُقدّم 133 مليون دولار إضافية لدعم حل الأزمة في هايتي التي تعاني اضطرابات أمنية شديدة جراء عنف العصابات وتشهد أزمة حكم , بحسب واشنطن تايمز .
وقال بلينكن في اجتماع طارئ في جامايكا بشأن هايتي، إن الوضع الخارج عن السيطرة في الدولة الكاريبية الفقيرة يظهر الحاجة الملحة لنشر قوة متعددة الجنسيات، ستساهم فيها الولايات المتحدة بمبلغ إضافي يصل إلى 100 مليون دولار، بينما سيتم توفير 33 مليون دولار للمساعدة الإنسانية.
وأضاف أن تصاعد العنف "سبب وضعا لا يمكن تحمله بالنسبة إلى الهايتيين، ونحن نعلم أن ثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على المستويين السياسي والأمني بخصوص تلك الدولة ، حيث أن وحدهم الهايتيون يمكنهم تقرير مستقبلهم ولا أحد سواهم".
وعلى هامش اللقاء ، عرض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي كان حاضرا افتراضيا خلال المحادثات، أكثر من 91 مليون دولار لهايتي في وقت سابق من اليوم. كما أعلنت دول أخرى المساهمة في مساعدات مالية أو لوجستية، بما في ذلك بنين وفرنسا وألمانيا وجامايكا وإسبانيا، وفقا لمسؤولين أميركيين.
يذكر أن رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، لم يتمكن من العودة إلى البلاد، بسبب تصاعد العنف، وهو لا يزال عالقا في بورتوريكو.
-- (بترا )
ب خ / س س
12/03/2024 08:02:31
MENAFN12032024000117011021ID1107964796
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