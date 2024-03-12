الولايات المتحدة ستقدم 133 مليون دولار إضافية لدعم حل الأزمة في هايتي

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 12 آذار ( بترا )- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ، مساء الاثنين ، إن الولايات المتحدة ستُقدّم 133 مليون دولار إضافية لدعم حل الأزمة في هايتي التي تعاني اضطرابات أمنية شديدة جراء عنف العصابات وتشهد أزمة حكم , بحسب واشنطن تايمز .

وقال بلينكن في اجتماع طارئ في جامايكا بشأن هايتي، إن الوضع الخارج عن السيطرة في الدولة الكاريبية الفقيرة يظهر الحاجة الملحة لنشر قوة متعددة الجنسيات، ستساهم فيها الولايات المتحدة بمبلغ إضافي يصل إلى 100 مليون دولار، بينما سيتم توفير 33 مليون دولار للمساعدة الإنسانية.

وأضاف أن تصاعد العنف "سبب وضعا لا يمكن تحمله بالنسبة إلى الهايتيين، ونحن نعلم أن ثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على المستويين السياسي والأمني بخصوص تلك الدولة ، حيث أن وحدهم الهايتيون يمكنهم تقرير مستقبلهم ولا أحد سواهم".

وعلى هامش اللقاء ، عرض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي كان حاضرا افتراضيا خلال المحادثات، أكثر من 91 مليون دولار لهايتي في وقت سابق من اليوم. كما أعلنت دول أخرى المساهمة في مساعدات مالية أو لوجستية، بما في ذلك بنين وفرنسا وألمانيا وجامايكا وإسبانيا، وفقا لمسؤولين أميركيين.

يذكر أن رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، لم يتمكن من العودة إلى البلاد، بسبب تصاعد العنف، وهو لا يزال عالقا في بورتوريكو.

-- (بترا )

ب خ / س س

12/03/2024 08:02:31