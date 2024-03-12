فيديو - الأمن يحقق في ملابسات حادثة العثور على أجزاء من طائرة مسيرة في إربد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفرق المختصة لمعالجة المتفجرات في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والأمن العام عثرت على أجزاء طائرة مسيرة في منطقة خالية من السكان في نطاق المنطقة التي ورد البلاغ حول سماع صوت الانفجار مساء أمس الإثنين بمحافظة إربد دون أن تتسبب بأية أضرار تذكر.
وأكدت المديرية في بيان لها فتح الأجهزة الأمنية تحقيق لتحديد مصدر المسيرة وملابسات الحادثة.
وأهابت بالجميع عدم تداول فيديوهات لا تمّت الواقعة بصلة بدأ البعض يحاول نشرها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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