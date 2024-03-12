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فيديو - الأمن يحقق في ملابسات حادثة العثور على أجزاء من طائرة مسيرة في إربد

3/12/2024 2:07:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفرق المختصة لمعالجة المتفجرات في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والأمن العام عثرت على أجزاء طائرة مسيرة في منطقة خالية من السكان في نطاق المنطقة التي ورد البلاغ حول سماع صوت الانفجار مساء أمس الإثنين بمحافظة إربد دون أن تتسبب بأية أضرار تذكر.


وأكدت المديرية في بيان لها فتح الأجهزة الأمنية تحقيق لتحديد مصدر المسيرة وملابسات الحادثة.


وأهابت بالجميع عدم تداول فيديوهات لا تمّت الواقعة بصلة بدأ البعض يحاول نشرها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


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