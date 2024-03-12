فيديو - مقابلة جلالة الملكة رانيا الكاملة مع قناة سي ان ان
التاريخ
3/12/2024 2:07:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجرت جلالة الملكة رانيا العبدالله مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الأميركية وتحديدا مع الإعلامية كريستيان أمانبور عبر الستلايت من قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية.
حيث كانت جلالتها قد اطلعت، قبل المقابلة، على كيفية تجهيز المساعدات الغذائية والإغاثية لإرسالها مباشرة إلى سكان غزة عبر الإنزالات الجوية.
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