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فيديو - مقابلة جلالة الملكة رانيا الكاملة مع قناة سي ان ان

3/12/2024 2:07:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجرت جلالة الملكة رانيا العبدالله مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الأميركية وتحديدا مع الإعلامية كريستيان أمانبور عبر الستلايت من قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية.


حيث كانت جلالتها قد اطلعت، قبل المقابلة، على كيفية تجهيز المساعدات الغذائية والإغاثية لإرسالها مباشرة إلى سكان غزة عبر الإنزالات الجوية.


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