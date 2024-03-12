صحيفة: فنزويلا تمنع الطائرات الأرجنتينية من التحليق فوق أراضيها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Clarin، بأن سلطات فنزويلا منعت الطائرات المسجلة في الأرجنتين من التحليق فوق أراضيها بعد مصادرة طائرة تابعة لإحدى الشركات الفنزويلية في بوينس آيرس.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار الفنزويلي، يؤثر في المقام الأول على طائرات إحدى الشركات الأرجنتينية التي تطير عادة إلى المكسيك والولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، طال الحظر الطائرات الخاصة المسجلة في الأرجنتين.
ووفقا للصحيفة، أرسلت وزارة الخارجية الأرجنتينية مذكرتين إلى الجانب الفنزويلي، كما استدعت قبل بضعة أسابيع السفيرة الفنزويلية في بوينس آيرس، ستيلا لوغو.
RT
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