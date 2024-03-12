صحيفة: فنزويلا تمنع الطائرات الأرجنتينية من التحليق فوق أراضيها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Clarin، بأن سلطات فنزويلا منعت الطائرات المسجلة في الأرجنتين من التحليق فوق أراضيها بعد مصادرة طائرة تابعة لإحدى الشركات الفنزويلية في بوينس آيرس.



وأشارت الصحيفة إلى أن القرار الفنزويلي، يؤثر في المقام الأول على طائرات إحدى الشركات الأرجنتينية التي تطير عادة إلى المكسيك والولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، طال الحظر الطائرات الخاصة المسجلة في الأرجنتين.

ووفقا للصحيفة، أرسلت وزارة الخارجية الأرجنتينية مذكرتين إلى الجانب الفنزويلي، كما استدعت قبل بضعة أسابيع السفيرة الفنزويلية في بوينس آيرس، ستيلا لوغو.

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