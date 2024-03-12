مذكرة تفاهم بين مركز قطر للمال ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار لبناء وتطوير المهارات في قطاع التمويل

(MENAFN
- qf) 10 مارس 2024، الدوحة – قطر: وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – مذكرة تفاهم مع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، أكبر هيئة مهنية ومؤسسة خيرية تعليمية رائدة في مجال الأوراق المالية والاستثمار على مستوى المملكة المتحدة والمراكز المالية عالمياً، وذلك لتنمية مهارات القوى العاملة في مركز قطر للمال وقطاع الخدمات المالية بشكل أوسع.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتعاون الطرفان لتنفيذ برامج التدريب والشهادات المهنية، وتنظيم ورش عمل وجلسات توعوية لتعزيز فهم إطار المؤهلات الإلزامية لدى هيئة مركز قطر للمال، وتشجيع التعليم المستمر وتنمية الخبرات لدى الهيئة. وسيعمل الطرفان من خلال هذه المبادرات على تيسير تبادل المعرفة وتعزيز التواصل والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة في هذه الصناعة. وسيتم تقديم برامج التدريب للحصول على المؤهلات المهنية باللغة الإنجليزية مع توفير الاختبارات باللغتين الإنجليزية والعربية.
كما شملت بنود الاتفاقية حصول موظفي هيئة مركز قطر للمال على عضوية معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار. وسيتمكن الموظفون وفقاً لهذه العضوية من الدخول إلى منصة التعليم المتطورة الخاصة بالمعهد والتي تضم أكثر من 2000 مادة تعليمية مصنفة بحسب الموضوع أو النوع، وبالتالي دعمهم في تحسين مهاراتهم وتطورهم المهني المستمر. كما تضم المنصة التعليمية الخاصة بالمعهد حلقات دراسية مباشرة عبر الانترنت يمكن مشاهدتها من خلال القناة التلفزيونية الخاصة بالمعهد، بالإضافة إلى مواد مسجلة متوفرة على قناة المعهد على منصة "يوتيوب" وملفات صوتية ومقالات متخصصة في مجلة "ذا ريفيو" التي يصدرها المعهد.
وأعرب السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "مسرورون للغاية بتأسيس هذه الشراكة مع مؤسسة عالمية مرموقة مثل معهد تشارترد الذي يعد منارة للتميز المهني. يمثل هذا التحالف الاستراتيجي علامة بارزة أخرى في جهودنا لتطوير قوة عاملة فاعلة واسعة المعرفة وبناء المواهب في القطاع المالي. نهدف من خلال هذه المذكرة إلى تسخير خبرات وموارد كلا المؤسستين لرفع معايير الصناعة وتهيئة فرص متنوعة للنمو والتطور المهني".
وفي تعليقه على المنافع المتبادلة لمذكرة التفاهم، قال السيد/ ماثيو كوان، العضو المرخص في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمدير الإقليمي للمعهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا توقيع هذه المذكرة مع هيئة مركز قطر للمال لتطوير مهارات القوة العاملة في مركز قطر للمال وقطاع الخدمات المالية الأوسع. لقد عملنا مع الجهات التنظيمية في المنطقة لأكثر من 10 سنوات ولدينا مؤهلاتنا التنظيمية الخاصة مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال، بالإضافة إلى جهات أخرى في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مركز قطر للمال وتعزيز علاقاتنا مع الهيئات التنظيمية، والشركات، والأفراد وأعضاء معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في المنطقة. كما نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى مواصلة العمل على رفع مستوى الوعي بأهمية تطوير المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق التطور المهني والمساعدة في بناء القدرات لدى المواطنين القطريين كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030".
من جهته أعرب عبد الله محمد الهاجري، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز قطر للمال، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، قائلاً: "يسرّنا أن نبدأ رحلة التعاون مع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار لتمكين الأفراد داخل مركز قطر للمال والقطاع المالي بشكل عام، من خلال إتاحة الفرصة لهم للارتقاء بمهاراتهم ومستواهم المهني. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، نقوم بتعزيز تطلعاتنا المشتركة لخلق مستقبل أكثر إشراقًا من خلال التعليم المستمر."
وبهذه الشراكة يُجدد الطرفان التزامهما المشترك بالمساهمة في تحسين المعايير المهنية وتعزيز نمو قطاع الخدمات المالية.
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