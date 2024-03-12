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أسعار النفط عالميا اليوم الثلاثاء

3/12/2024 1:07:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سجلت أسعار النفط ارتفاعا في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، لكن تحركات الأسعار كانت محدودة مع ترقب السوق تقارير شهرية من وكالات نفطية.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 30 سنتا إلى 82.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0413 بتوقيت غرينتش. وصعد عقد الخام الأميركي لشهر أبريل 22 سنتا ما يعادل 0.28 بالمئة إلى 78.15 دولار للبرميل.


وقال محللون من (إيه.إن.زد) في مذكرة "يجري تداول النفط الخام في نطاق ضيق مع ترقب المتعاملين تقديرات الطلب من التقارير الشهرية لثلاث وكالات نفط رئيسية".


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