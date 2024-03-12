أسعار النفط عالميا اليوم الثلاثاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سجلت أسعار النفط ارتفاعا في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، لكن تحركات الأسعار كانت محدودة مع ترقب السوق تقارير شهرية من وكالات نفطية.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 30 سنتا إلى 82.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0413 بتوقيت غرينتش. وصعد عقد الخام الأميركي لشهر أبريل 22 سنتا ما يعادل 0.28 بالمئة إلى 78.15 دولار للبرميل.
وقال محللون من (إيه.إن.زد) في مذكرة "يجري تداول النفط الخام في نطاق ضيق مع ترقب المتعاملين تقديرات الطلب من التقارير الشهرية لثلاث وكالات نفط رئيسية".
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