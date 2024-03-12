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الحوثيون يستهدفون سفينة أميركية بالبحر الأحمر

3/12/2024 12:06:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف سفينة "بينوكيو" الأميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المناسبة.


وقال المتحدث "صواريخنا حققت إصابة دقيقة في سفينة بينوكيو الأميركية في البحر الأحمر".


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