الحوثيون يستهدفون سفينة أميركية بالبحر الأحمر

الحوثيون يستهدفون سفينة أميركية بالبحر الأحمر
التاريخ
3/12/2024 12:06:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف سفينة "بينوكيو" الأميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المناسبة.
وقال المتحدث "صواريخنا حققت إصابة دقيقة في سفينة بينوكيو الأميركية في البحر الأحمر".
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