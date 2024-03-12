أول أيام رمضان .. درجات الحرارة تقفز لتسجل ارتفاع ملموس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتسود أجواء دافئة نسبياً في اغلب المناطق واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مما يؤدي الى اثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
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