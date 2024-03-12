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أول أيام رمضان .. درجات الحرارة تقفز لتسجل ارتفاع ملموس

3/12/2024 12:06:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتسود أجواء دافئة نسبياً في اغلب المناطق واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مما يؤدي الى اثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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