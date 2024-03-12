مشاهد توثق اللحظات الأولى للغارة على بعلبك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بثت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد توثق اللحظات الأولى للغارة الإسرائيلية على بلدة دروس بمحافظة بعلبك شرقي لبنان.
وأفاد محافظ مدينة بعلبك بمقتل شخص في الغارة الإسرائيلية على محيط المدينة شرقي لبنان.
وكان مراسل الجزيرة أفاد في وقت سابق بإصابة 6 أشخاص في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط مدينة بعلبك شرقي لبنان.
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