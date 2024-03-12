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مشاهد توثق اللحظات الأولى للغارة على بعلبك

3/12/2024 12:06:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بثت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد توثق اللحظات الأولى للغارة الإسرائيلية على بلدة دروس بمحافظة بعلبك شرقي لبنان.


وأفاد محافظ مدينة بعلبك بمقتل شخص في الغارة الإسرائيلية على محيط المدينة شرقي لبنان.


وكان مراسل الجزيرة أفاد في وقت سابق بإصابة 6 أشخاص في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط مدينة بعلبك شرقي لبنان.


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