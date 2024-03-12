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فوائد الصيام على صحة القلب والجهاز العصبي

3/12/2024 12:06:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعتبر الصيام من العادات الصحية التي يمكن اعتمادها للوقاية من الأمراض المرتبطة بالسمنة، وطريقة لتعزيز مناعة الجسم وتحسين صحة الجهاز العصبي.


وتشير العديد من الدراسات العلمية إلى أن الصيام المتقطع، مثل صيام شهر رمضان مثلا، يساعد في التقليل من نسب الدهون الضارة المتراكمة في الجسم، الأمر الذي ينعكس إيجابا على صحة القلب ويساهم في الوقاية من الأمراض المرتبطة بتصلب الشرايين.


كما أن الصيام يعتبر وسيلة ناجحة للتقليل من التدخين والمشروبات التي تحتوي على المنبهات، مثل الشاي والقهوة، الأمر الذي يقلل احتمالية الإصابة بأمراض ارتفاع الضغط وأمراض الأوعية الدموية.


وبينت بعض الأبحاث والدراسات العلمية أيضا أن الصيام المتقطع يساهم في عمليات طرح المواد السامة المتراكمة في الجسم، والتي تدخل أجسامنا مع بعض الأغذية ومن خلال الهواء الملوث، كما أنه يساهم في عمليات تجديد الخلايا وتخليصها من مكوناتها التالفة، ويقلل من نسب الالتهابات في الجسم، وهذا الأمر يعزز عمل جهاز المناعة ويساهم في تحسن عمل الجهاز العصبي والقدرات المعرفية، كون الالتهابات المزمنة يمكن أن تؤثر على صحة الأعصاب والدماغ بشكل عام.

روسيا اليوم


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