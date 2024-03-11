بريطانيا تستضيف أول قمة عالمية لعمليات الاحتيال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 11 - 3 (كونا) -– تستضيف وزارة الداخلية البريطانية اليوم الاثنين اعمال اول (قمة عالمية لعمليات الاحتيال) للبحث في فاعلية تطبيق القانون الدولي والشراكات مع القطاع الخاص في التصدي لجرائم الاحتيال وتعويض ضحاياها وذلك بمشاركة مجموعة الدول الصناعية السبع ودول التحالف الاستخباراتي (العيون الخمس) وسنغافورة وكوريا الجنوبية.
ونقل بيان وزارة الداخلية البريطانية عن الوزير جيمس كليفرلي قوله ان "عقد هذه القمة يندرج ضمن الايفاء بتعهداتنا للشعب البريطاني المتعلقة باستراتيجية مواجهة عمليات الاحتيال".
وأضاف الوزير كليفرلي ان "المحتالين لا يضعون اي اعتبار للحدود فهم يدمرون المدنيين في كل البلدان ولن نتمكن من وقف هذه الآفة الا اذا كافحناها مجتمعين وهذا بالضبط ما نخطط لعمله".
من جهته قال وزير الأمن البريطاني توم توغيندات إن عمليات الاحتيال تدمر الحياة وتهدد الأسر التي تكدح لكسب معيشتها مؤكدا ان الاجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة هذه العمليات حتى الان نجحت في تخفيض نسبتها بواقع 13 في المئة في إنجلترا وويلز إلا ان غالبية عمليات الاحتيال تنشأ من الخارج ويرتبط الكثير منها بجماعات إجرامية دولية.
وتهدف القمة الى تشجيع تعاون اكبر بين الحكومة والقطاع الصناعي لمواجهة عمليات الاحتيال وتعزيز الشراكات بين وجهات تطبيق القانون مثل (وكالة الجريمة الوطنية) و(مكتب التحقيقات الفيدرالي) و(المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) و(وكالة تطبيق القانون الأوروبية) و(وكالة اليابان للشرطة الوطنية) وذلك لغرض مشاركة المعلومات الاستخباراتية الخاصة بمنفذي عمليات الاحتيال.
ومن المقرر أن تشهد القمة في يومها الثاني اجتماعات على مستوى عمل بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من مختلف دول العالم.
وتسببت عمليات الاحتيال في خسارة ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (نحو 847ر3 مليار دولار) في المملكة المتحدة في العام الماضي لصالح حسابات خارجية. (النهاية)
ن ب ش
MENAFN11032024000071011013ID1107964561
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.