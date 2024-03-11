الرئيس الأوكراني يؤكد وجود صعوبات بسبب نقص الذخيرة لمواجهة روسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 11 - 3 (كونا) -- أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين أن بلاده واجهت صعوبات بسبب نقص الذخيرة المدفعية والحصار الجوي والأسلحة الروسية بعيدة المدى.
وقال زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية لمحطة (بي اف ام) الإخبارية "لقد واجهنا صعوبات بسبب نقص ذخيرة المدفعية والحصار الجوي والأسلحة الروسية بعيدة المدى والكثافة العالية للطائرات الروسية بدون طيار".
وأكد توقف تقدم روسيا مشيرا إلى أن "جيشها يفقد عددا كبيرا من قواته".
وأشار إلى تفوق روسيا في قطاع الأسلحة بعيدة المدى داعيا الغرب إلى تسليمه مثلها.
كما أعلن زيلينسكي عن استمرار بناء "ثلاثة خطوط من التحصينات" في شرق أوكرانيا وجنوبها وشمالها بطول يزيد على "1000 كيلومتر" على جبهة القتال.
وأكد أن هدف روسيا هو "تدمير أوكرانيا بكل الوسائل". (النهاية)
م ع / ع م ح
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