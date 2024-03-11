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الرئيس الأوكراني يؤكد وجود صعوبات بسبب نقص الذخيرة لمواجهة روسيا

3/11/2024 11:32:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 11 - 3 (كونا) -- أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين أن بلاده واجهت صعوبات بسبب نقص الذخيرة المدفعية والحصار الجوي والأسلحة الروسية بعيدة المدى.
وقال زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية لمحطة (بي اف ام) الإخبارية "لقد واجهنا صعوبات بسبب نقص ذخيرة المدفعية والحصار الجوي والأسلحة الروسية بعيدة المدى والكثافة العالية للطائرات الروسية بدون طيار".
وأكد توقف تقدم روسيا مشيرا إلى أن "جيشها يفقد عددا كبيرا من قواته".
وأشار إلى تفوق روسيا في قطاع الأسلحة بعيدة المدى داعيا الغرب إلى تسليمه مثلها.
كما أعلن زيلينسكي عن استمرار بناء "ثلاثة خطوط من التحصينات" في شرق أوكرانيا وجنوبها وشمالها بطول يزيد على "1000 كيلومتر" على جبهة القتال.
وأكد أن هدف روسيا هو "تدمير أوكرانيا بكل الوسائل". (النهاية)

م ع / ع م ح



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