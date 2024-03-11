وزير الطاقة الجزائري: مداخيل الصادرات من المحروقات قاربت 50 مليار دولار خلال 2023

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 11 - 3 (كونا) -- أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب اليوم الإثنين أن مداخيل الصادرات من المحروقات في البلاد بلغت خلال سنة 2023 ما يقارب 50 مليار دولار مقابل 60 مليار دولار سنة 2022.
وأوضح عرقاب خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الجزائري أن "التراجع في صادرات المحروقات يعةد إلى تدني أسعار النفط التي كان معدلها نحو 84 دولارا للبرميل نهاية 2023 مقابل 104 دولارات للبرميل نهاية 2022".
وأضاف "على الرغم من ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 4 بالمئة لتبلغ نحو 97 مليون طن معادل نفط إلا أن قيمتها شهدت انخفاضا بنسبة 16 بالمئة بسبب تراجع الأسعار في السوق الدولي".
من جهة أخرى أوضح الوزير عرقاب أن "مجمع (سوناطراك) خصص في إطار مخططه على المدى المتوسط (2024 -2028) ما قيمته 36 مليار دولار (71 بالمئة من اجمالي الاستثمار خلال هذه الفترة) لزيادة الإنتاج الأولي من المحروقات إلى 207 ملايين طن مكافئ سنة 2028 مقابل 190 مليون طن سنة 2023".
وكشف عن أنه "منذ صدور القانون الجديد المتعلق بالمحروقات وقعت شركة (سوناطراك) ستة عقود مع شركائها من أجل تطوير المحروقات بقيمة اجمالية تقدر بسبعة مليارات دولار".
وأكد أن "التحسن الملحوظ في قطاع المحروقات كان مدعوما بارتفاع إنتاج كل المواد وخاصة الغاز الطبيعي نتيجة دخول بعض المكامن والحقول حيز الاستغلال" لافتا إلى أن "عدد الاكتشافات الجديدة للمحروقات خلال سنة 2023 بلغ نحو 15 اكتشافا أغلبها من قبل (سوناطراك)". (النهاية)
م ر / ر ج
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