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وزير الطاقة الجزائري: مداخيل الصادرات من المحروقات قاربت 50 مليار دولار خلال 2023

3/11/2024 11:32:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 11 - 3 (كونا) -- أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب اليوم الإثنين أن مداخيل الصادرات من المحروقات في البلاد بلغت خلال سنة 2023 ما يقارب 50 مليار دولار مقابل 60 مليار دولار سنة 2022.
وأوضح عرقاب خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الجزائري أن "التراجع في صادرات المحروقات يعةد إلى تدني أسعار النفط التي كان معدلها نحو 84 دولارا للبرميل نهاية 2023 مقابل 104 دولارات للبرميل نهاية 2022".
وأضاف "على الرغم من ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 4 بالمئة لتبلغ نحو 97 مليون طن معادل نفط إلا أن قيمتها شهدت انخفاضا بنسبة 16 بالمئة بسبب تراجع الأسعار في السوق الدولي".
من جهة أخرى أوضح الوزير عرقاب أن "مجمع (سوناطراك) خصص في إطار مخططه على المدى المتوسط (2024 -2028) ما قيمته 36 مليار دولار (71 بالمئة من اجمالي الاستثمار خلال هذه الفترة) لزيادة الإنتاج الأولي من المحروقات إلى 207 ملايين طن مكافئ سنة 2028 مقابل 190 مليون طن سنة 2023".
وكشف عن أنه "منذ صدور القانون الجديد المتعلق بالمحروقات وقعت شركة (سوناطراك) ستة عقود مع شركائها من أجل تطوير المحروقات بقيمة اجمالية تقدر بسبعة مليارات دولار".
وأكد أن "التحسن الملحوظ في قطاع المحروقات كان مدعوما بارتفاع إنتاج كل المواد وخاصة الغاز الطبيعي نتيجة دخول بعض المكامن والحقول حيز الاستغلال" لافتا إلى أن "عدد الاكتشافات الجديدة للمحروقات خلال سنة 2023 بلغ نحو 15 اكتشافا أغلبها من قبل (سوناطراك)". (النهاية)

م ر / ر ج



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