طيران الاحتلال يشن غارة جوية على منطقة (بعلبك) في العمق اللبناني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 11 - 3 (كونا) -- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الاثنين إن الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلي شن غارة جوية على جنوب مدينة (بعلبك) شمالي شرقي لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت "مبنى سكنيا" في بلدة (أنصار) في منطقة (البقاع) جنوب مدينة (بعلبك) وقد تصاعدت النيران من المكان المستهدف من دون ذكر تفاصيل عن وقوع اصابات.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها منطقة (بعلبك) في العمق اللبناني منذ بداية المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في لبنان بعد انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في غزة في أكتوبر الماضي وقد استهدفت في ال26 من الشهر الماضي. (النهاية)
ا ي ب / م م ج
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