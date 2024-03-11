استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 11 - 3 (كونا)-- استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر مساء اليوم الاثنين برصاص قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة (طولكرم) بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الشاب محمد جبر من بلدة (عرابة) في (جنين) استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شمال (طولكرم) واحتجزت قوات الاحتلال جثمانه.
وأفادت مصادر محلية باطلاق قوة خاصة إسرائيلية كانت بمركبة مدنية النار صوب شابين ما أدى إلى إصابتهما بجروح.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي إن إصابة واحدة حرجة برصاص الاحتلال في الفخذ وصلت إلى مستشفى (طولكرم) الحكومي.
ومنعت قوات الاحتلال الاسعاف الفلسطيني من الوصول إلى الشابين قبل أن تسلم أحدهما مصابا وتحتجز جثمان الشهيد جبر. (النهاية)
ن ق / م م ج
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