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استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

3/11/2024 11:32:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 11 - 3 (كونا)-- استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر مساء اليوم الاثنين برصاص قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة (طولكرم) بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الشاب محمد جبر من بلدة (عرابة) في (جنين) استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شمال (طولكرم) واحتجزت قوات الاحتلال جثمانه.
وأفادت مصادر محلية باطلاق قوة خاصة إسرائيلية كانت بمركبة مدنية النار صوب شابين ما أدى إلى إصابتهما بجروح.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي إن إصابة واحدة حرجة برصاص الاحتلال في الفخذ وصلت إلى مستشفى (طولكرم) الحكومي.
ومنعت قوات الاحتلال الاسعاف الفلسطيني من الوصول إلى الشابين قبل أن تسلم أحدهما مصابا وتحتجز جثمان الشهيد جبر. (النهاية)

ن ق / م م ج




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