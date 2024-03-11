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الرئيسان الجزائري والفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة

3/11/2024 11:32:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 11 - 3 (كونا) -- بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم الإثنين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك بالإضافة إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن "الرئيس عبد المجيد تبون تلقى مساء اليوم مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا من خلالها العلاقات الثنائية ومسائل ذات بعد جهوي ودولي".
وأوضح البيان أن "الرئيسين تطرقا أيضا إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة" مضيفا أن "الرئيس الجزائري عبر خلال هذه المكالمة عن بالغ قلقه إزاء التطورات في الأراضي المحتلة لا سيما في غزة".
كما تطرق الرئيسان بحسب البيان إلى "الآفاق الاقتصادية المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين لاسيما الفلاحة والطاقة والأتربة النادرة وصناعة السكك الحديدية".
ووفق البيان اتفق الرئيسان على "الزيارة الرسمية التي سيقوم بها تبون إلى فرنسا والتي ستكون مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر المقبل على أن يحدد تاريخها الرسمي لاحقا". (النهاية)

م ر / م م ج




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