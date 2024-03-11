الرئيسان الجزائري والفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 11 - 3 (كونا) -- بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم الإثنين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك بالإضافة إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن "الرئيس عبد المجيد تبون تلقى مساء اليوم مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا من خلالها العلاقات الثنائية ومسائل ذات بعد جهوي ودولي".
وأوضح البيان أن "الرئيسين تطرقا أيضا إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة" مضيفا أن "الرئيس الجزائري عبر خلال هذه المكالمة عن بالغ قلقه إزاء التطورات في الأراضي المحتلة لا سيما في غزة".
كما تطرق الرئيسان بحسب البيان إلى "الآفاق الاقتصادية المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين لاسيما الفلاحة والطاقة والأتربة النادرة وصناعة السكك الحديدية".
ووفق البيان اتفق الرئيسان على "الزيارة الرسمية التي سيقوم بها تبون إلى فرنسا والتي ستكون مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر المقبل على أن يحدد تاريخها الرسمي لاحقا". (النهاية)
م ر / م م ج
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