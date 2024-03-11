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وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد دعم دولة الكويت لجهود الأمم المتحدة في تحسين وضع المرأة

3/11/2024 11:32:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 11 - 3 (كونا) -- أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتي الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الاثنين دعم دولة الكويت لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحسين وضع المرأة معربا عن تطلعه لتعزيز أطر التعاون مع المنظمة الأممية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الشيخ فراس الصباح مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد على هامش ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الدورة ال68 للجنة وضع المرأة والتي انطلقت في وقت سابق من اليوم وتستمر حتى 22 مارس الجاري.
ولفت الوزير الصباح أثناء الاجتماع إلى المشاريع التي تقوم حكومة الكويت بتنفيذها اليوم لتمكين وزيادة تحسين وضع المرأة ودعمها بشكل أكبر وفي مجالات أوسع تماشيا مع (رؤية الكويت 2035).
وأضاف أن الكويت قطعت شوطا كبيرا في الفترة الماضية فيما يتعلق بتحقيق الهدف الخامس المعني (بالمساواة بين الجنسين) من الأهداف الأممية ال17 الخاصة بالتنمية المستدامة إيمانا منها بأهمية تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لتلك الأهداف وإدراكا بأن الإنسان هو المحور الجوهري والحقيقي للتنمية.
من جانبها أشادت نائبة الأمين العام بالجهود الحثيثة التي قامت حكومة الكويت بتنفيذها لمواصلة دعم تمكين المرأة مستشهدة بما رأته ولمسته خلال زيارتها الأخيرة إلى البلاد مطلع الشهر الجاري.
كما أعربت المسؤولة الأممية عن تطلعها لاستمرار التعاون والتنسيق القائم بين الأمم المتحدة ودولة الكويت في هذا المجال. (النهاية) ع س ت / ر ج

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