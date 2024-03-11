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لبنان: اصابات في غارتين للاحتلال على منطقة (بعلبك)

3/11/2024 11:32:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 11 - 3 (كونا) -- أدت غارتان شنتهما قوات الكيان الاسرائيلي المحتل اليوم الاثنين في منطقة (بعلبك) شمالي شرقي لبنان الى وقوع اصابات.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت مبنى سكنيا في بلدة (أنصار) بمنطقة (البقاع) جنوب مدينة (بعلبك) وأدت إلى سقوط عدد من الجرحى حالة احدهم حرجة.
واضافت الوكالة ان غارة جوية استهدفت ايضا مستودعا غربي (بعلبك) بين بلدتي (شمسطار وطاريا).
من جهته اشار محافظ (بعلبك - الهرمل) بشير خضر في تصريح صحفي الى مقتل شخص على الأقل وإصابة أشخاص عدة.
يذكر انها المرة الثانية التي تستهدف فيها منطقة (بعلبك) في العمق اللبناني منذ بداية المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في لبنان بعد انطلاق عملية طوفان الاقصى في غزة في اكتوبر الماضي وقد استهدفت في ال26 من الشهر الماضي. (النهاية)

أ ي ب / ر ج



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