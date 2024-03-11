لبنان: اصابات في غارتين للاحتلال على منطقة (بعلبك)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 11 - 3 (كونا) -- أدت غارتان شنتهما قوات الكيان الاسرائيلي المحتل اليوم الاثنين في منطقة (بعلبك) شمالي شرقي لبنان الى وقوع اصابات.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت مبنى سكنيا في بلدة (أنصار) بمنطقة (البقاع) جنوب مدينة (بعلبك) وأدت إلى سقوط عدد من الجرحى حالة احدهم حرجة.
واضافت الوكالة ان غارة جوية استهدفت ايضا مستودعا غربي (بعلبك) بين بلدتي (شمسطار وطاريا).
من جهته اشار محافظ (بعلبك - الهرمل) بشير خضر في تصريح صحفي الى مقتل شخص على الأقل وإصابة أشخاص عدة.
يذكر انها المرة الثانية التي تستهدف فيها منطقة (بعلبك) في العمق اللبناني منذ بداية المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في لبنان بعد انطلاق عملية طوفان الاقصى في غزة في اكتوبر الماضي وقد استهدفت في ال26 من الشهر الماضي. (النهاية)
أ ي ب / ر ج
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