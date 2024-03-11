(العين) الإماراتي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بفوزه على (النصر) السعودي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 11 - 3 (كونا) -- تأهل فريق (العين) الإماراتي اليوم الأثنين إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم بعد بفوزه على مضيفه (النصر) السعودي بركلات الترجيح (3 - 1) عقب تعادل الفريقين بمجموع مباراتي الذهاب والاياب (4 - 4).
وسجل الفريق الاماراتي الهدف الأول في المباراة التي أقيمت على ملعب (الأول بارك) بالرياض عن طريق لاعبه المغربي سفيان رحيمي في الدقيقة 30 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 45.
وقلص النصر النتيجة بتسجيله الهدف الأول عن طريق عبدالرحمن غريب في الوقت المحتسب بدلا عن ضائع للشوط الأول.
وفي الشوط الثاني عادل النصر النتيجة بتسجيل الهدف الثاني عن طريق حارس العين خالد عيسى بالخطأ في مرماه في الدقيقة 52 قبل أن يعزز البرازيلي أليكس تيليس التقدم للنصر بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 73.
لكن العين نجح في تسجيل الهدف الثالث والتعادل عن طريق لاعبه سلطان الشامسي في الدقيقة 103 خلال الشوط الأول الإضافي.
واستطاع النصر تسجيل الهدف الرابع عن طريق نجمه العالمي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 118 من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بنتيجة (4 - 4) على مجموع المباراتين ولتذهب الى ركلات الترجيح التي حسمها العين الإماراتي لصالحه بنتيجة (3 - 1).
وشهدت المباراة طرد لاعب النصر أيمن يحيى في الدقيقة 98 بعد تدخله القوي على لاعب العين بندر الأحبابي.
وينتظر العين الفائز من مباراة الهلال السعودي ومواطنه الاتحاد يوم غد الثلاثاء علما أن مباراة الذهاب انتهت لصالح الهلال (2 - 0). (النهاية)
ع ش / ر ج
MENAFN11032024000071011013ID1107964553
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.