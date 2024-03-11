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(العين) الإماراتي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بفوزه على (النصر) السعودي

3/11/2024 11:32:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 11 - 3 (كونا) -- تأهل فريق (العين) الإماراتي اليوم الأثنين إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم بعد بفوزه على مضيفه (النصر) السعودي بركلات الترجيح (3 - 1) عقب تعادل الفريقين بمجموع مباراتي الذهاب والاياب (4 - 4).
وسجل الفريق الاماراتي الهدف الأول في المباراة التي أقيمت على ملعب (الأول بارك) بالرياض عن طريق لاعبه المغربي سفيان رحيمي في الدقيقة 30 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 45.
وقلص النصر النتيجة بتسجيله الهدف الأول عن طريق عبدالرحمن غريب في الوقت المحتسب بدلا عن ضائع للشوط الأول.
وفي الشوط الثاني عادل النصر النتيجة بتسجيل الهدف الثاني عن طريق حارس العين خالد عيسى بالخطأ في مرماه في الدقيقة 52 قبل أن يعزز البرازيلي أليكس تيليس التقدم للنصر بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 73.
لكن العين نجح في تسجيل الهدف الثالث والتعادل عن طريق لاعبه سلطان الشامسي في الدقيقة 103 خلال الشوط الأول الإضافي.
واستطاع النصر تسجيل الهدف الرابع عن طريق نجمه العالمي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 118 من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بنتيجة (4 - 4) على مجموع المباراتين ولتذهب الى ركلات الترجيح التي حسمها العين الإماراتي لصالحه بنتيجة (3 - 1).
وشهدت المباراة طرد لاعب النصر أيمن يحيى في الدقيقة 98 بعد تدخله القوي على لاعب العين بندر الأحبابي.
وينتظر العين الفائز من مباراة الهلال السعودي ومواطنه الاتحاد يوم غد الثلاثاء علما أن مباراة الذهاب انتهت لصالح الهلال (2 - 0). (النهاية)

ع ش / ر ج



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