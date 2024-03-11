موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - عشرة مرشحين يتقدمون إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الثامن من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024 ليصبح إجمالي الذين تقدموا بطلبات الترشح 204 مرشحين بينهم 6 مرشحات.
الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تقول إن استبعاد بعض العسكريين من التخرج في دورة ضباط الصف من الحاصلين على الشهادة الجامعية ودورة وكيل أول ضابط من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "استند إلى العديد من الاعتبارات القانونية أو الأمنية أو الإجرائية التي من شأن إغفالها تعريض البلاد للضرر".
الكويت - مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي يعلن أن الكويت ستكون يوم السبت الموافق 16 مارس الجاري على موعد مع تساوي الليل والنهار 12 ساعة لكل منهما ويتزامن ذلك مع شهر رمضان المبارك للمرة الأولى منذ 33 سنة.
واشنطن - القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تعلن أنها أجرت عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين الفلسطينيين حيث أسقطت طائراتها اكثر من 27600 وجبة طعام و25900 زجاجة مياه.
مدريد - زعيم الحزب الاشتراكي البرتغالي بيدرو نونو سانتوس يقر بهزيمته في الانتخابات البرلمانية وفوز التحالف الديمقراطي الذي يمثل يمين الوسط في الانتخابات التشريعية بفارق ضئيل جدا. (النهاية) ر ج
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