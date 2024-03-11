موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - عشرة مرشحين يتقدمون إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الثامن من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024 ليصبح إجمالي الذين تقدموا بطلبات الترشح 204 مرشحين بينهم 6 مرشحات.

الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تقول إن استبعاد بعض العسكريين من التخرج في دورة ضباط الصف من الحاصلين على الشهادة الجامعية ودورة وكيل أول ضابط من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "استند إلى العديد من الاعتبارات القانونية أو الأمنية أو الإجرائية التي من شأن إغفالها تعريض البلاد للضرر".

الكويت - مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي يعلن أن الكويت ستكون يوم السبت الموافق 16 مارس الجاري على موعد مع تساوي الليل والنهار 12 ساعة لكل منهما ويتزامن ذلك مع شهر رمضان المبارك للمرة الأولى منذ 33 سنة.

واشنطن - القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تعلن أنها أجرت عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين الفلسطينيين حيث أسقطت طائراتها اكثر من 27600 وجبة طعام و25900 زجاجة مياه.

مدريد - زعيم الحزب الاشتراكي البرتغالي بيدرو نونو سانتوس يقر بهزيمته في الانتخابات البرلمانية وفوز التحالف الديمقراطي الذي يمثل يمين الوسط في الانتخابات التشريعية بفارق ضئيل جدا. (النهاية) ر ج