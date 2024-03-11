الشرقية تطلق واعي للامتثال

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، مبادرة بعنوان ((واعي)) للتوعية بالرقابة للمنشآت التجارية، ودعمها في رفع مستوى الامتثال والالتزام بالاشتراطات والضوابط البلدية وتحقيق تطلعات المستفيدين من الخدمات البلدية المقدمة.
وأوضحت الأمانة أن هذه المبادرة تتمثل في إتاحة أصحاب المنشآت التجارية طلب زيارة فريق ((واعي)) عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) لتقييم منشآتهم وتوعية العاملين بها، ومعالجة جميع الملاحظات البلدية دون فرض أي غرامات مالية أثناء الزيارة الميدانية، بعد الإفصاح عن الملاحظات البلدية، كما تتيح الخدمة لشركائها المهلة المناسبة لتأهيل منشآتهم وفق برنامج زمني محدد.
وأشارت الأمانة، إلى تفعيل هذه المبادرة في جميع البلديات التابعة لها، حيث نفذت بلدية وسط الدمام، حملات توعوية حول المبادرة انطلاقًا من حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم خدمات بلدية نوعية، وجعل أصحاب المنشآت التجارية هم الرقيب على منشآتهم، بهدف المساهمة في رفع الوعي بأهمية المشاركة من قبل المنشآت في حل الملاحظات قبل الوقوع في المخالفة، ومساعدتهم للوصول إلى أعلى نسبة امتثال لمنشآتهم.
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