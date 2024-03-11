Tuesday, 12 March 2024 07:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشرقية تطلق واعي للامتثال

3/11/2024 11:31:21 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، مبادرة بعنوان ((واعي)) للتوعية بالرقابة للمنشآت التجارية، ودعمها في رفع مستوى الامتثال والالتزام بالاشتراطات والضوابط البلدية وتحقيق تطلعات المستفيدين من الخدمات البلدية المقدمة.
وأوضحت الأمانة أن هذه المبادرة تتمثل في إتاحة أصحاب المنشآت التجارية طلب زيارة فريق ((واعي)) عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) لتقييم منشآتهم وتوعية العاملين بها، ومعالجة جميع الملاحظات البلدية دون فرض أي غرامات مالية أثناء الزيارة الميدانية، بعد الإفصاح عن الملاحظات البلدية، كما تتيح الخدمة لشركائها المهلة المناسبة لتأهيل منشآتهم وفق برنامج زمني محدد.
وأشارت الأمانة، إلى تفعيل هذه المبادرة في جميع البلديات التابعة لها، حيث نفذت بلدية وسط الدمام، حملات توعوية حول المبادرة انطلاقًا من حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم خدمات بلدية نوعية، وجعل أصحاب المنشآت التجارية هم الرقيب على منشآتهم، بهدف المساهمة في رفع الوعي بأهمية المشاركة من قبل المنشآت في حل الملاحظات قبل الوقوع في المخالفة، ومساعدتهم للوصول إلى أعلى نسبة امتثال لمنشآتهم.

MENAFN11032024000089011017ID1107964523

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث