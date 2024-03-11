أبواب لدخول المعتمرين المسجد الحرام

(MENAFN
- Al Watan) خصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عدداً من الأبواب في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين، وذلك بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة في رحاب المسجد الحرام.
وباستطاعة المعتمر الدخول مع باب الملك عبدالعزيز وباب الملك فهد وباب العمرة وباب السلام، بالإضافة إلى الأبواب من 85 - 93 للدور الأرضي عدا 88، وسلم أجياد وجسر أجياد، وسلم الشبيكة 65 - 66، وسلم الملك فهد 91 - 92، وسلم 84، وكذلك العبارات الجانبية 78 - 80 مخصصة للخروج، وسلم 74، والسلالم العادية 71 - 73 - 85 - 88، وسلم الملك فهد، و الأبواب 75-77 و 81 - 83، وتم تخصيص سلم الشبيكة للحالات الطارئة.
ويضاف إلى ذلك باب الملك عبدالعزيز وباب الملك فهد وباب العمرة وباب الزبير بالدور الأرضي، وجسر أجياد، وجسر الشبيكة، وجسر عثمان، ومصاعد الملك فهد بالدور الأول، ومصاعد سلم الأرقم، ومصاعد باب العمرة، ومصاعد سلالم أجياد، ومصاعد سلالم المروة بالدور الثاني والسطح لذوي الإعاقة.
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