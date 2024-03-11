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أبواب لدخول المعتمرين المسجد الحرام

3/11/2024 11:31:20 PM
(MENAFN- Al Watan) خصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عدداً من الأبواب في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين، وذلك بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة في رحاب المسجد الحرام.
وباستطاعة المعتمر الدخول مع باب الملك عبدالعزيز وباب الملك فهد وباب العمرة وباب السلام، بالإضافة إلى الأبواب من 85 - 93 للدور الأرضي عدا 88، وسلم أجياد وجسر أجياد، وسلم الشبيكة 65 - 66، وسلم الملك فهد 91 - 92، وسلم 84، وكذلك العبارات الجانبية 78 - 80 مخصصة للخروج، وسلم 74، والسلالم العادية 71 - 73 - 85 - 88، وسلم الملك فهد، و الأبواب 75-77 و 81 - 83، وتم تخصيص سلم الشبيكة للحالات الطارئة.
ويضاف إلى ذلك باب الملك عبدالعزيز وباب الملك فهد وباب العمرة وباب الزبير بالدور الأرضي، وجسر أجياد، وجسر الشبيكة، وجسر عثمان، ومصاعد الملك فهد بالدور الأول، ومصاعد سلم الأرقم، ومصاعد باب العمرة، ومصاعد سلالم أجياد، ومصاعد سلالم المروة بالدور الثاني والسطح لذوي الإعاقة.

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