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14 مسار وموقع لنقل الزوار بالمدينة

3/11/2024 11:31:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة عن بدء مشروع "حافلات المدينة" لخدمات النقل الترددي والنقل العام، من وإلى المسجد النبوي، ومسجد قباء، عبر محطات متعددة في المدينة المنورة.
وحددت الهيئة 7 مسارات لتقديم خدمة "النقل الترددي" لنقل المستفيدين من وإلى المسجد النبوي ونقطة واحدة من والي مسجد قباء، بدءاً من الساعة الثالثة مساء وتنتهي بعد صلاة التراويح بساعة.
كما حددت الخدمة 7 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي "ذهاباً وعودة" انطلاقاً من الاستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، وحي شطيه، وبني حارثة فيما خصصت موقع مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهاباً وعودة.

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