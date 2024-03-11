14 مسار وموقع لنقل الزوار بالمدينة

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة عن بدء مشروع "حافلات المدينة" لخدمات النقل الترددي والنقل العام، من وإلى المسجد النبوي، ومسجد قباء، عبر محطات متعددة في المدينة المنورة.
وحددت الهيئة 7 مسارات لتقديم خدمة "النقل الترددي" لنقل المستفيدين من وإلى المسجد النبوي ونقطة واحدة من والي مسجد قباء، بدءاً من الساعة الثالثة مساء وتنتهي بعد صلاة التراويح بساعة.
كما حددت الخدمة 7 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي "ذهاباً وعودة" انطلاقاً من الاستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، وحي شطيه، وبني حارثة فيما خصصت موقع مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهاباً وعودة.
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