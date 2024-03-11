الكشف عن سبب اختيار دياز تمثيل المغرب بدلا من اسبانيا



ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية قرر دياز تمثيل المغرب بشكل نهائي رغم أن لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا، كان ينوي ضمه ضمن القائمة النهائية المستدعاة للمشاركة في وديتي كولومبيا والبرازيل يومي 22 و 26 آذار/مارس الجاري.



وأشارت الصحيفة إلى أن قرار دياز يعود إلى رفض الاتحاد الإسباني منحه أفضلية على بقية اللاعبين، في معرفة موقفه من الانضمام إلى قائمة المعسكر المقبل في موعد مبكر.



وأوضحت أن إبراهيم دياز حصل على رد حاسم من الاتحاد الإسباني، بأن قائمة المنتخب لن تعلن قبل يوم 15 من الشهر الجاري وأنه يجب معاملة جميع اللاعبين المؤهلين للانضمام على قدم المساواة.



يذكر ان لاعب ريال مدريد دياز حصل على الجنسية المغربية قبل أسبوعين .