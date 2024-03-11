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آرسنال يأمل بقلب النتيحة أمام بورتو.. وبرشلونة يسعى لتخطي عقبة نابولي

3/11/2024 11:30:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتطلع آرسنال إلى قلب تأخره في مباراة الذهاب أمام بورتو بهدف نظيف، عندما يلتقي الفريقان مجددا اليوم على ملعب "الإمارات"، في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دور أبطال اوروبا لكرة القدم.
وأعطى هدف جالينو الرائع في اللحظات الأخيرة في مباراة الذهاب، أفضلية نسبية لبورتو قبل التوجه إلى لندن.
وبينما يظل آرسنال واثقا من قدرته على التعويض، يشعر المدرب ميكيل أرتيتا بالقلق بعدما فشل لاعبوه خلال مباراة الذهاب، في تسديد أي كرة على المرمى لأول مرة منذ عامين في المسابقات كافة.
وسيتعين على "الجانرز" التغلب أيضا على إحصائية سلبية، حيث فاز الفريق بمباراة واحدة فقط من آخر تسع مباريات له في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا (تعادل واحد و7 هزائم)، ويواجه احتمال الإقصاء في هذه المرحلة للمرة الثامنة على التوالي، خلافاً للدوري الإنجليزي، حيث حقق ثمانية انتصارات متتالية سجل خلالها 33 هدفا.
في لندن، حيث تصدر آرسنال الدوري الإنجليزي بفوزه الصعب على برنتفورد 2-1 وتمسك به مستفيدا من التعادل بين مانشستر سيتي حامل اللقب ومضيفه ليفربول (1-1)، يبحث الفريق عن مواصلة رحلته الأوروبية.
وقال أرتيتا الذي لم يحرز فريقه لقب المسابقة القارية مكتفيا بوصافة نسخة العام 2006، مع مدربه الرمز الفرنسي أرسين فينجر: "إذا أردت بلوغ ربع النهائي عليك أن تفوز على خصمك، وهذه مهمتنا على أرضنا. بورتو فريق منظم للغاية دفاعيا ويكسرون إيقاعك طوال الوقت".
في المقابل، تلقى بورتو، بطل العامين 1987 و2004، جرعة ثقة كبيرة، بفوزه على غريمه التاريخي بنفيكا 5-0 الأسبوع الماضي، فقلص الفارق معه إلى ست نقاط في المركز الثالث من الدوري المحلي، الذي يتصدره سبورتنج لشبونة.
وقال مدربه سيرجيو كونسيساو: "عرف اللاعبون كيف يسيطروا على المساحات وكيف يؤذون الخصم في المقدمة. خصمنا استحوذ أكثر على الكرة لكن بورتو كان أكثر خطورة".
وسجل جالينو ستة أهداف في آخر ست مباريات لبورتو، فيما سجل مواطنه إيفانيلسون 10 في آخر 12 مواجهة.
من ناحية ثانية، يأمل برشلونة الإسباني في تخطي أزمة إصاباته عندما يستقبل نابولي الإيطالي اليوم أيضا.
وفيما كان الفريق الكاتالوني يعالج أخطاء بداية الموسم ويعود إلى سكة النتائج الإيجابية، تعرض إلى صفعة موجعة مع الإصابة الثالثة بفخذ لاعب وسطه الشاب بيدري والالتواء في كاحل لاعب وسطه الآخر فرنكي دي يونج، ليلحقا بالشاب جافي الغائب لفترة طويلة جداً.
وحقق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه مايوركا 1-0 بهدف الشاب لامين يامال، مبقيا على فارق النقاط الثماني مع ريال مدريد المتصدر، ونقطة عن جاره جيرونا الثاني.
وكانت تشكيلة المدرب تشافي الذي أحرز اللقب القاري أربع مرات عندما كان لاعباً فذاً في خط الوسط، عادت بالتعادل من جنوب إيطاليا 1-1، عندما افتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 60، ثم عادل أفضل لاعب أفريقي النيجيري فيكتور أوسيمين قبل ربع ساعة من النهاية.
وكان الهدف الـ18 لليفاندوفسكي في 21 مباراة ضمن دور الـ16 من البطولة القارية، التي أحرز فريقه لقبها خمس مرات آخرها في العام 2015، فيما أحرز "بارتينوبي" لقباً قارياً يتيماً في العام 1989 بكأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليج راهنا).
تحسر تشافي الذي سيترك فريقه في نهاية الموسم، على التعادل ذهاباً قائلا: "ليست نتيجة جيدة لبرشلونة لأنه كان يتعين علينا تحقيق الفوز".
وأقر ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو بصعوبة الموسم الحالي عندما صرح: "أعلن المدرب أنه سيرحل وعرف الفريق المطبات. من الصعب شرح هذه الدينامية، لكن كرة القدم تمنحك دوماً فرصة التعويض، وهذا ما سيجسده الفوز على نابولي. يجب أن نبقى متحدين وإيجابيين".
وتابع: "كان موسم نابولي صعباً أيضاً. أحرزوا لقب الدوري الإيطالي بمستويات استعراضية. غيروا المدرب بعد ذلك، لكنه لم يكن مناسباً. غيروا مجدداً ولم تفلح الأمور، فقاموا بالتغيير مجدداً. نابولي يواجه ضغطا مماثلا لنا".
لكن "بلاوجرانا" لم يخسر في آخر ثماني مباريات (5 انتصارات و3 تعادلات)، ولم تهتز شباكه في آخر ثلاث مواجهات.
في المقابل، يمر نابولي في مرحلة متوازنة بعد بداية سيئة في الدوري وتغييرات طالت جهازه الفني وصولاً إلى تعيين فرانتشيسكو كالتسونا، إذ لم يخسر في آخر خمس مباريات (فوزان و3 تعادلات) في "سيري أ"، حيث يحتل المركز السابع.
وقال كالتسونا بديل والتر ماتزاري بعد مباراة الذهاب: "لدينا عمل كبير. أحببت الروح القتالية وأعتقد أنه كان بمقدورنا تحقيق الفوز".
وفقد نابولي رسميا لقب الدوري الإيطالي، لابتعاده بفارق 31 نقطة عن إنتر المتصدر، قبل عشر مراحل على ختام المنافسات.
وكانت أندية مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب، ريال مدريد الإسباني المتوج 14 مرة (رقم قياسي)، بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي ضمنت بلوغ ربع النهائي.
ويختتم ثمن النهائي غدا، بمواجهتي أتلتيكو مدريد الإسباني مع إنتر الإيطالي (0-1) وبوروسيا دورتموند الألماني وأيندهوفن الهولندي (1-1). -(وكالات)

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