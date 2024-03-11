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اليد يحدد مواعيد قيد وتسجيل اللاعبين للموسم الحالي

3/11/2024 11:30:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الاتحاد الأردني لكرة اليد عن مواعيد قيد وتسجيل اللاعبين للعام الحالي، والتي تسبق مشاركة الفرق في البطولات المحلية، التي يقيمها الاتحاد وهي (الرجال والسيدات والشباب والشابات مواليد 2006-2007 والناشئين والناشئات 2008-2009 والأشبال والزهرات 2010-2011).
وحدد الاتحاد يوم السبت 16 من آذار (مارس) الحالي، موعدا لتسجيل وقيد اللاعبين لأندية الزرقاء والراية والقدس، ويوم الأحد 17 من الشهر الحالي، موعدا لأندية وادي السير ويرموك البقعة وأم جوزة، ويوم الإثنين 18 من الشهر الحالي موعدا لأندية الكتة ويرموك الشونة والقوقازي وساكب، ويوم الثلاثاء 19 من الشهر الحالي، موعدا لأندية كفرسوم وحرثا وكفرنجة، ويوم الأربعاء الـ20 من الشهر الحالي، موعدا لأندية الطفيلة وعمان والبتراء، ويوم الخميس الـ21 من الشهر الحالي، موعدا لأندية النصر والفجر والحسين إربد، ويوم الجمعة 22 من الشهر الحالي، موعدا لأندية العربي والأهلي والسلط، في الوقت الذي حدد فيه الاتحاد الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الثالثة والنصف مساء موعدا للأندية كافة، مثلما حدد يوم السبت 23 من الشهر الحالي، من الساعة العاشرة ولغاية الساعة الثالثة والنصف مساء موعدا للأندية التي لم تستكمل تسجيل لاعبيها.
وتنطلق البطولات الرسمية للاتحاد من خلال بطولات الفئات العمرية، ثم تبدأ بعدها بطولات الكبار سواء أكانت للرجال أو السيدات، حيث ينتظر أن يقيم الاتحاد البطولات المعتمدة كافة في أجندته للموسم الحالي وهي (الأشبال والزهرات والناشئين والناشئات والشباب والشابات ودوري أندية الدرجة الثانية، وبطولة كأس الأردن للسيدات، ومباراة كأس السوبر للرجال، ومباراة كأس السوبر للسيدات، ودوري أندية السيدات، وبطولة كأس الأردن للرجال، ودوري أندية الدرجة الأولى للرجال، ودوري أندية السيدات)، إلى جانب البطولات التنشيطية الخاصة بمراكز الواعدين والواعدات.
وينتظر أن يعلن الاتحاد في غضون الأيام المقبلة المواعيد الرسمية للبطولات المحلية كافة، والتي ستتوافق مع مواعيد استحقاقات المنتخبات الوطنية (الشباب والناشئين والشاطئية للناشئين)، وهي المنتخبات التي ستشارك في البطولات الآسيوية التي تقام العام الحالي، حيث يشارك المنتخب الوطني للناشئين في البطولة الآسيوية التي تقام في مدينة جدة السعودية خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، ويشارك المنتخب الوطني للناشئين في البطولة الآسيوية التي تقام في العاصمة الإيرانية طهران خلال أواخر شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، بينما يشارك المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية في البطولة الآسيوية للناشئين التي تستضيفها تايلاند خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وهذه البطولات كافة، مؤهلة إلى بطولات العالم، التي تقام في العام 2025.
وكانت الهيئة العامة للاتحاد في اجتماعها السنوي العادي، والذي عقدته يوم السبت الماضي، صادقت على خطة وبرامج الاتحاد للعام الحالي، والتي تشتمل على إقامة البطولات المحلية كافة، ومشاركات المنتخبات الوطنية، إلى جانب إقامة النشاطات الأخرى، وخصوصا التي تتعلق بالدورات التحكيمية والتدريبية، والتي تعتبر جزءا مهما من خطة الاتحاد لما لها من دور كبير في تطوير المستوى الفني.

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