قدامى أمانة عمان يظفر بلقب بطولة يوم المدينة السنوية

أحرز فريق قدامى أمانة عمان؛ لقب بطولة "يوم المدينة السنوية"، عقب فوزه على فريق بلدية لواء عين الباشا بنتيجة (4-1)، في المباراة الختامية التي شهدتها صالة الأمير فيصل في مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية.

وتوج المدير التنفيذي للشؤون الرياضية م. إيهاب الدباس، بحضور مدير المرافق والبرامج الرياضية إبراهيم الهبارنة، فريق أمانة عمان بكأس البطولة، كما قام بتقليد لاعبي بلدية لواء عبن الباشا الميداليات الفضية، وفريق بلدية سحاب الميداليات البرونزية.

ويحظى فريق قدامى اللاعبين في أمانة عمان، باهتمام ومتابعة مباشرة من مدير دائرة المرافق والبرامج الرياضية، ورئيس القسم محمد نوفل، وحقق مؤخرا العديد من البطولات تحت قيادة المدرب رائد عصفور.

وتعد دائرة المرافق والبرامج الرياضية، من الدوائر الفاعلة بأمانة عمان الكبرى، في إقامة النشاطات الرياضية لمختلف الألعاب وعلى مدار العام.

MENAFN11032024000072011014ID1107964510