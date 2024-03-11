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الأرثوذكسي يتقدم على اتحاد عمان في سلسلة نهائي سلة الناشئين

3/11/2024 11:30:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري حسم فريق الأرثوذكسي، أولى مواجهات سلسلة نهائي دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بفوزه على فريق نادي اتحاد عمان بنتيجة 90-75 (النصف الأول
43-36)، في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة "إميل وماري حداد" الخاصة بالأرثوذكسي في منطقة عبدون.
وبرز الطيب قاسم في اللقاء من جانب لاعبي الأرثوذكسي بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 12 نقطة و23 متابعة وتمريرة وستيل و6 بلوك شوت بفاعلية 32، فيما كان عبدالمجيد شديفات المسجل الأبرز في اللقاء من جانب لاعبي اتحاد عمان بـ 31 نقطة مع 5 متابعات وتمريرة وستيل بفاعلية 21.
وسجل الأرثوذكسي 28 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 23 نقطة لاتحاد عمان، و20 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 9 نقاط لاتحاد عمان، الذي سجل 23 نقطة من الفاست بريك مقابل 20 نقطة للأرثوذكسي، والأخير ساهمت دكة بدلائه بتسجيل 14 نقطة في المباراة مقابل 8 نقاط جاءت من "بنش" اتحاد عمان.
ويتجدد اللقاء بين الفريقين عند الساعة 10:30 من مساء يوم السبت المقبل في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في أمسية رمضانية، وذلك ضمن السلسلة التي يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات من إجمالي خمس مباريات مفترضة.
من جانبه، تغلب فريق الإنجليزية على فريق نجوم الأرثوذكسي بنتيجة (62-37) في سلسلة تحديد المركز الثالث، التي يحسمها من يسبق منافسه بتحقيق انتصارين من إجمالي ثلاث مباريات مفترضة، علما بأن اللقاء سيتجدد بين الفريقين عند الساعة 9 من مساء يوم غد في صالة "إميل وماري حداد" بمنطقة عبدون.
وبرز يامن حتر في اللقاء من جانب لاعبي الإنجليزية بتسجيله 6 نقاط و11 متابعة و3 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 19، فيما كان فيصل دعيبس اللاعب الأبرز من جانب نجوم الأرثوذكسي بتسجيله 8 نقاط و9 متابعات وتمريرتين و4 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 19.
وسجل الإنجليزية 21 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 14 نقطة لنجوم الأرثوذكسي، و11 نقطة من الفرصة الثانية مقابل نقطتين لنجوم الأرثوذكسي، الذي ظهرت فاعلية دكة بدلائه بإضافتها 19 نقطة مقابل 8 نقاط جاءت من "بنش" الإنجليزية، والأخير سجل 19 نقطة من الفاست بريك مقابل 17 نقطة لنجوم الأرثوذكسي.

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