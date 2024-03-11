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سيناريوهات متباينة لـبطل الجمباز أبو السعود في سباق التأهل الأولمبي

3/11/2024 11:30:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري يرى لاعب المنتخب الوطني للجمباز الفني، أحمد أبو السعود، أن أبواب التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، ما تزال مفتوحة على مصراعيها، في ظل تصدره لائحة الترتيب العام للاعبين المنافسين على بطاقتي التأهيل الأولمبي عن جهاز "حصان المقابض".
ويتصدر أبو السعود الترتيب العام بإجمالي 73 نقطة (30 نقطة لإحرازه ذهبية جولة مصر، و25 نقطة لفوزه بفضية جولة ألمانيا، و18 نقطة لاحتلاله المركز الخامس في جولة أذربيجان)، يليه اللاعب الكازاخستاني ناريمان كوربانوف ثانيا بإجمالي 66 نقطة، ويأتي الكوري الجنوبي هور وونغ ثالثا برصيد 47 نقطة.
وفقد اللاعبون؛ الفرنسي بينجامين أوسبيرغر (46 نقطة)، والألباني ماتفي بيتروف (40 نقطة)، والتايواني شياو يو جان (35 نقطة)، والكرواتي فيليب أودي (19 نقطة)، والمصري عمر السبكي (19 نقطة)، فرصة التأهل من الجولات الفردية.
وتأجل الإعلان الرسمي عن تأهل أبو السعود إلى "أولمبياد باريس"، حتى إقامة الجولة الرابعة من سلسلة بطولة كأس العالم، والتي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 17 إلى 20 نيسان (أبريل) المقبل، ويحتاج أبو السعود إلى تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى للتأهل الأولمبي.
ومن المقرر أن يرأس م.صالح الغويري الوفد الأردني المشارك في الجولة الرابعة من سلسلة بطولة كأس العالم في "الدوحة"، ويضم إلى جانبه الحكم محمد الأخضر والمعالجة بدور الرواشدة والمدرب الأرمني جورجن سيريكانيان، إلى جانب اللاعبين الثلاثة: أحمد أبو السعود وسليم ناغوج وأحمد حبيب.
وقال بطل الجمباز أحمد أبو السعود في تصريحات خاصة لـ "الغد" على هامش إحرازه المركز الخامس: "الحمد لله، كانت المنافسة قوية بين اللاعبين، للمرة الأولى منذ سنوات تكون جولات سلسلة بطولة كأس العالم بهذه الصعوبة والقوة، لكنني ما أزال متصدرا للترتيب العام على جهاز حصان المقابض".
وتابع: "الطريقة الوحيدة التي تمنع تأهلي إلى الأولمبياد تتمثل بفوز اللاعب الكوري هور وونغ بالميدالية الذهبية والكازاخستاني ناريمان كوربانوف بالميدالية الفضية، مقابل غيابي عن منصة التتويج واحتلال مركز متأخر، وغير ذلك سأكون من بين المتأهلين إلى "العرس الأولمبي" لكتابة تاريخ جديد للعبة".
من جانبه، قال م.صالح الغويري نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي: "ثقتنا كبيرة بقدرة لاعبنا أحمد أبو السعود على تحقيق نتيجة مرضية في الجولة الرابعة من سلسلة بطولة كأس العالم في قطر، لديه القدرات والإمكانيات الفنية لتحقيق ذلك".
واستطرد: "نسعى دوما إلى توفير متطلبات النجاح كافة أمام بطلنا أبو السعود، سعيا إلى تحقيق هدف وحلم الوصول إلى الأولمبياد"، مثمنا في الوقت ذاته الدعم الكبير الذي يتلقاه اللاعب من مركز إعداد القادة التابع للجنة الأولمبية الأردنية.
وتمكن "البطل" أبو السعود من إحراز الميدالية الذهبية في الجولة الأولى بالقاهرة بحصوله على علامة 15.066 نقطة، وحقق المركز الثاني والميدالية الفضية في الجولة الثانية من سلسلة كأس العالم في ألمانيا بعد أن جمع 15.300 نقطة، كما حقق المركز الخامس في الجولة الثالثة بالعاصمة الأذرية باكو بجمعه 15.000 نقطة، علما بأن النقاط المكتسبة في الجولات الأربع الأولى من سلسلة بطولة كأس العالم تمثل محطات تأهيلية إلى دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين.

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