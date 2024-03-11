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الكسبة يبلغ ملاكمة الأولمبياد للمرة الثالثة

3/11/2024 11:30:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، بعد خطفه إحدى البطاقات المؤهلة عبر التصفيات العالمية المقامة في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية.
وفاز الكسبة أمس على منافسه المولدوفي ألكسندرو باراشيف بالدور ربع النهائي لمنافسات وزن تحت 63.5 كغم، ليتأهل للأولمبياد للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما سبق له المشاركة في دورتي العامين 2016 و2020.
ونجح الكسبة في تحقيق انتصاره الثاني في التصفية على حساب اللاعب الأوغندي جوشوا توكاموهيبوا، فيما جاء فوزه الأول على حساب اللاعب البرازيلي يوري فالكاو.
والتقى في ساعة متأخرة مساء أمس اللاعب زياد عشيش بوزن تحت 71 كغم، مع نظيره الأوزبكي مويدينخوييف ضمن منافسات دور ربع النهائي، علما بعدما حقق انتصاره الثالث في المنافسات أول من أمس.
وكان اللاعبون حسين عشيش، محمد أبو جاجة، عدي الهنداوي وحذيفة عشيش واللاعبة حنان نصار، قد ودعوا التصفيات من أدوار مختلفة، لينتقلوا إلى المنافسة على التأهل للأولمبياد من خلال التصفيات التأهيلية الثانية المقرر إقامتها في العاصمة التايلندية بانكوك خلال شهر أيار (مايو) المقبل.
ويقود المنتخب الوطني المدرب الكوبي داجوبيرتو سكوت، والذي يعاونه في المهمة الحالية كل من علي حسن والمدربة ريم الشمري.

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