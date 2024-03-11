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استمرارية عموتة مع النشامى تمنحه فرصة اقتحام التاريخ

3/11/2024 11:30:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة يرى الكثير من عشاق المنتخب الوطني لكرة القدم، أن استمرارية المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة في عمله، تمنحه فرصة اقتحام التاريخ، وتسجيل اسمه بحروف من ذهب، في ظل ارتفاع فرص منتخب النشامى بالوصول إلى مونديال 2026.
ويتحدث الشارع الرياضي حاليا عن مستقبل عموتة مع المنتخب، في ظل حديث المدرب المغربي في أكثر من مناسبة، عن إمكانية الرحيل عن النشامى بسبب ظروف خاصة، متمنيا أن تكون الرؤية واضحة لدى اتحاد الكرة بشأن مستقبل الجهاز الفني للمنتخب سواء بالرحيل أو الاستمرار.
ويؤكد عشاق منتخب النشامى، أن المدرب المغربي وفي حال استمراره، ربما تتهيأ له فرصة لكتابة اسمه بحروف من ذهب، في قائمة مدربي الكرة في الوطن العربي وآسيا والعالم، إذا ما نجح في قيادة المنتخب الوطني لبلوغ نهائيات كأس العالم 2026 الذي سيشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32، ما يعزز من حظوظ النشامى في بلوغ هذا الدور، قياسا بما قدمه المنتخب في كأس آسيا الأخيرة التي جرت في قطر، وحل فيها المنتخب في المركز الثاني خلف المنتخب القطري البطل.
ويقول متحدثون لـ”الغد”، إن عموتة دون اسمه بحروف من ذهب في سماء الكرة الأردنية والآسيوية، عندما قاد المنتخب لنتائج مبهرة في كأس آسيا، ما رفع من أسهمه عربيا وآسيويا، وبالتالي، فإن قيادته للمنتخب إلى المونديال ستسجل اسمه في قائمة المدربين العالميين، ما يوصله إلى العالمية ويفتح له أبوابا واسعة في عالم كرة القدم.
نجم المنتخب الوطني السابق قصي أبو عالية، اعتبر أن تدريب منتخب النشامى في الوقت الحالي، يعد مكسبا لأي مدرب، خاصة وأن الترشيحات تصب لصالح وصول المنتخب للمونديال، إذا ما ظهر بثوب البطل كما كان في كأس آسيا الأخيرة.
واعتبر أبو عالية أن عموتة نجح مع النشامى في كأس آسيا، ونجح أيضا في كتابة اسمه بحروف من ذهب في قائمة المدربين في العالم العربي وفي قارة آسيا، وهو الآن مرشح لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، إذا بلغ مع المنتخب الوطني مونديال 2026.
وجدد أبو عالية تأكيده أن المنتخب يضم في الوقت الحالي عناصر مميزة، قادرة على بلوغ المونديال، مستفيدة من رفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم إلى 48 منتخبا، ما يعني أن وصيف بطل آسيا يملك فرصا كبيرة لتحقيق هذا الإنجاز، ما ينعكس إيجابا على المدرب بشكل خاص.
ويقول أحمد العسولي المتابع الشرس للمنتخب الوطني، إن الفرصة مهيأة لمنتخب النشامى لبلوغ المونديال، وهو أمر متوقع بعد أن حل النشامى ثانيا في كأس آسيا، الأمر الذي يمنح مدربه فرصة اقتحام الكرة العالمية، وهو بالتأكيد ما يطمح إليه أي مدرب.
وأضاف“لا نعرف حتى الآن فيما إذا كان المدرب المغربي عموتة سيستمر مع منتخبنا أم لا، ولكن نصيحتي له أن يواصل العمل لتحقيق إنجاز شخصي له لا يمكن أن يفعله إلا مع المنتخب الوطني المؤهل بعناصره الحالية للوصول إلى المونديال”.
الدكتور أحمد المومني، اعتبر أن مصلحة عموتة تقتضي مواصلة العمل مع المنتخب الوطني، لأن هذا المدرب يملك فرصة قيادة فريقنا للمونديال، ما يسهم في رفع أسهمه.
وقال“في حال اعتذر عموتة عن عدم القدرة على إكمال المشوار في المرحلة المقبلة، فإن أي مدرب سيكون طموحه تدريب النشامى، لتحقيق إنجاز شخصي له”، لافتا إلى أن المنتخب الوطني بات مطمعا للكثير من المدربين لتولي الإشراف على تدريبه، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة استقرارا فنيا.
يشار إلى أن الشارع الرياضي المحلي، يتمنى على اتحاد كرة القدم، أن يعمل على استقرار في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وعدم المغامرة في إجراء تغييرات في أوقات صعبة، وضرورة أيضا أن يحسم موضوع عموتة بشكل سريع سواء بالبقاء أو الرحيل، لإعادة ترتيب البيت الداخلي للمنتخب في حال غادر المدرب.

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