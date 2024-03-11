Tuesday, 12 March 2024 07:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قائمة منتخب الكرة.. إضافات محدودة وتمسك بقوام التشكيلة الآسيوية

3/11/2024 11:30:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات لقيت قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم، التي اختارها المدير الفني المغربي حسين عموتة أول من أمس، رضا وقبولا في الشارع الرياضي، ولم تحمل مفاجآت كثيرة خاصة في ظل الاحتفاظ باللاعبين الذين مثلوا الفريق في بطولة كأس آسيا 2023، والتي شهدت إنجازا تاريخيا غير مسبوق للمنتخب بوصوله إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام المنتخب القطري المضيف.
وشهدت التشكيلة الحالية استبعاد 6 لاعبين ممن شاركوا في كأس آسيا الأخيرة وهم فادي عوض وحمزة الدردور ومحمد ابو زريق“شرارة” وحارس المرمى أحمد الجعيدي، أنس بني ياسين ومهند أبو طه، وضمت 4 لاعبين جدد هم حارس المرمى عبدالله الزعبي وسعد الروسان ومحمود شوكت ومحمد أبو رزق.
ولم يستدع عموتة الثنائي أبو طه والجعيدي، نظرا لحاجة المنتخب الأولمبي لهما لبدء التدريبات والتحضيرات للمشاركة في بطولة غرب آسيا الخامسة تحت 23 عاما، والتي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم بمدينة الأحساء، خلال الفترة من العشرين ولغاية السادس والعشرين من شهر آذار (مارس) الحالي، ويفتتح فيها المنتخب مشواره بمواجهة نظيره المنتخب السعودي المستضيف.
ويوضح استبعاد اللاعب المخضرم حمزة الدردور، أن آثار المشكلة التي حصلت بينه وبين عموتة في نهائيات كأس آسيا والتي أدت إلى استبعاده فورا من قائمة المنتخب، ما تزال قائمة من دون حل.
ولم يشارك المدافع أنس بني ياسين مع فريقه الفيصلي منذ عودته مع“النشامى” من المشاركة التاريخية في كأس آسيا، والحال ينطبق على اللاعب محمد أبو زريق“شرارة”، الذي لم يشارك فريق الجديد الوحدات كأساسي في مباراتي الجليل ومغير السرحان ودخل بديلا.
وعلى الرغم من غياب عموتة عن مدرجات الجولتين الماضيتين من منافسات دوري المحترفين لوجوده خارج الأردن، والاكتفاء بمشاهدة عدد من المباريات عبر القناة الرياضية الأردنية، فإن الاختيارات الجديدة، استحقت تمثيل“النشامى” بعد الأداء المميز خلال المرحلة السابقة، فحارس الحسين عبدالله الزعبي يعد أفضل الحراس في الدوري والأقل استقبالا للأهداف، وساهم في انتصارات فريقه المتواصلة، علما بأنه كان مطلبا من قبل الجماهير الأردنية خلال الفترة الماضية.
وقدم مهاجم الوحدات محمد أبو رزق الملقب بـ”بوجبا”، أداء جيدا مع فريقه في المباريات الثلاث الأخيرة، وسجل هدفا في مرمى الحسين إربد بالمباراة المؤجلة بين الفريقين بالدوري، وأضاف آخر في شباك الرمثا.
ومثلت عودة لاعب خط وسط الوحدات محمود شوكت تقديرا من الجهاز الفني للاعب الذي يقدم مستويات فنية متطورة ويلعب دورا مهما في الجانبين الدفاعي والهجومي، علما بأنه كان في القائمة المبدئية المشاركة في كأس آسيا، قبل أن يتم استبعاده من القائمة النهائية.
ويبقى الجهاز الفني بقيادة عموتة معجبا بأداء لاعبي الحسين سعد الروسان الذي يعود للتشكيلة، رغم أن مشاركته كأساسي مع فريقه ليست منتظمة.
إلى ذلك، باشر المنتخب مساء أمس تدريباته على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة اللاعبين المحليين وعدد من اللاعبين المحترفين، بانتظار أن تكتمل الصفوف بتواجد المحترفين بعد دخول فترة أيام الفيفا، وسيكون آخر الواصلين المحترف في صفوف فريق مونبلييه الفرنسي والذي سيخوض مباراة مهمة مع فريق أمام باريس سان جيرمان ضمن منافسات الدوري الفرنسي يوم الأحد المقبل.
ولن تحقق خلال الأيام القليلة المقبلة الفائدة الفنية بشكل كامل، بسبب اعتماد عموتة في تشكيلته الأساسية على اللاعبين المحترفين، إضافة لعدد قليل من اللاعبين المحليين، ومنحت دائرة المسابقات باتحاد الكرة، المنتخب الوطني لكرة القدم، 8 أيام إضافية، للتحضير لمواجهة المنتخب الباكستاني في منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، خلال فترة التوقف الدولية التي تبدأ يوم الثامن عشر من شهر آذار (مارس) المقبل، وتستمر لغاية السادس والعشرين من الشهر ذاته.
وضمت القائمة كل من يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، عبدالله نصيب، يزن العرب، براء مرعي، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق، علي علوان، أنس العوضات، موسى التعمري، ويزن النعيمات.
ويبحث المنتخب الوطني عن إضافة 6 نقاط مهمة إلى رصيده من المواجهتين مع نظيره الباكستاني، وخطف إحدى بطاقتي التأهل نحو المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وحجز مقعد له في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، في ظل تنافس شديد بين منتخبات السعودية وطاجيكستان والمنتخب الوطني، حيث يقف المنتخب السعودي في صدارة المجموعة في ختام منافسات الجولة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه منتخب طاجيكستان برصيد 4 نقاط، وحل المنتخب الوطني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما تذيل المنتخب الباكستاني المجموعة من دون نقاط.

MENAFN11032024000072011014ID1107964505

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث