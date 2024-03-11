Tuesday, 12 March 2024 07:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طائرة غرب آسيا يثبت إقامة بطولة الرجال في عمان

3/11/2024 11:30:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو قرر اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة في اجتماعه الذي عقد مؤخرا في قطر، بحضور رئيسة اتحاد اللعبة سمو الأميرة آية بنت فيصل، ونائبها جهاد قطيشات، تثبيت إقامة بطولة غرب آسيا للرجال في العاصمة عمان، خلال شهر تشرين الثاني (أكتوبر) المقبل، تقديرا لجهود الاتحاد في منطقة غرب آسيا، ونجاحه الكبير في استضافة البطولات، لا سيما بعد استضافة بطولة سيدات غرب آسيا للنساء العام الماضي، وكذلك استضافة بطولة الأندية العربية في نسختها الثانية والأربعين، والتي ظفر السويحلي الليبي بلقبها، وحضر مبارياتها رئيس اتحاد غرب آسيا القطري علي الكواري.
وقال نائب رئيسة اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة جهاد قطيشات في تصريحات لـ"الغد": "في البداية نبارك للرياضة الأردنية وكرة الطائرة، لاختيار رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل عضوا في الاتحاد الآسيوي للعبة، وهو ما يعد مكسبها كبيرا، لدورها في قيادة الطائرة الأردنية إلى التطور اللافت الذي أشادت به الاتحادات العربية والإقليمية والقارية، وتوجيهاتها التي ساهمت في استضافة العديد من البطولات الإقليمية والعربية، على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية للجنسين، وتحقيق النجاح التنظيمي الكبير، واستضافة العديد من الدورات التحكيمية وفعاليات اتحاد الطائرة في تنفيذ خطط وبرامج الاتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية، ويعتبر انتخاب سمو الأميرة آية بنت فيصل، سابقة في تاريخ الطائرة الأردنية، وصادق الاتحاد الآسيوي على القرار بحضور مندوبه لاجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا".
وتابع : "تم خلال الاجتماع، تثبيت إقامة بطولة المنتخبات للرجال في شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، والتي يسبقها استضافة بطولات للناشئين والشباب في عمان، واستضافة بطولة غرب آسيا للرجال والسيدات للطائرة الشاطئية في آيار (مايو) المقبل، ونهدف من خلال هذه الاستضافات، منح لاعبينا ولاعباتنا، الاحتكاك والخبرة التراكمية، والاستفادة الفنية من الأندية والمنتخبات العربية، تمهيدا لوضع طائرتنا على مدرج التحليق نحو الألقاب، خاصة على مستوى الذكور، في ظل حضور وإنجازات لافتة لمنتخب السيدات عربيا".
مقترح بدمج بطولتين
من ناحية ثانية، كشف قطيشات، عن وجود نية تقديم اقتراح للاتحادين العرب وغرب وآسيا، لدمج بطولتي غرب آسيا والعربية الشاطئيتين، في بطولة واحدة، والتي يستضيفها اتحاد اللعبة في العقبة خلال الفترة المقبلة، والتقدم بطلب رسمي حين يتعذر إقامتها بحسب ما هو معلن عنه في سورية، بسبب الظروف الراهنة في المنطقة.
ويكثف منتخبا الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات، تدريباتهما الاستعدادية، والتحضيرية قبيل المشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام على شواطئ مدينة العقبة، خلال شهر (آيار) المقبل، بإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، ويساعده المدرب الوطني إسماعيل توفيق.
وكان الوسلاتي، سمى إلى منتخب الرجال كلا من خالد أبو مشرف، ياسر عثمان، أحمد العواملة، عبدالله سعيفان، راشد العلوان وخالد هلال، فيما اختار لمنتخب السيدات كلا من رهف حيمور، رغد حيمور، فرح العطعوط، غيداء العشعوش، ونانسي عياش، وذلك بهدف اختيار القائمة النهائية للبطولة الإقليمية، والتي يبحث فيها فيها منتخب الرجال عن تسطير إنجازه الأول فيها، بعد أن خطف برونزية البطولة العربية (سيريا تيل) التي أقيمت في سورية العام الماضي، فيما يريد منتخب السيدات تجاوز ما حققه في بطولة غرب آسيا في قطر قبل موسمين، وتقلد حينها الميدالية البرونزية.
إلى ذلك، أعلن اتحاد الكرة الطائرة، عن إقامة دورة تدريب دولية للمستوى الأول خلال الفترة من 2 إلى 6 آيار (مايو) المقبل، مخاطبا الأندية المحلية والاتحادات العربية، لتسمية المدربين الراغبين بالمشاركة بهذه الدورة، والتي يغلق باب التسجيل فيها يوم 15 نيسان (إبريل) المقبل، وينتظر تسمية الاتحاد الدولي لتسمية المحاضر الذي سيتولى إعطاء الدورة، وتشمل على محاضرات نظرية وعملية، يهدف من خلالها إلى رفع سوية المدربين المحليين، ورفع عدد المدربين الحاصلين على المستوى الأول.
الإصابة تبعد عبادة فخري
أجرى لاعب المنتخب الوطني وعيرا عبادة فخري عملية جراحية تككلت بالنجاح مؤخرا، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته فريق عيرا، في منافسات بطولة الأندية العربية التي أقيمت في عمان مؤخرا، والتي وستبعده عن الملاعب لحين اكتمال شفائه.
وحالت الإصابة دون استدعاء فخري إلى تدريبات منتخب الطائرة الشاطئية الذي باشر التدريبات استعدادا للبطولة الإقليمية.
العواملة مطلوب
أصبح نجم المنتخب الوطني للكرة الطائرة أحمد العواملة مطلوبا للعديد من أندية الدرجة الممتازة المحلية، وذلك بعد انتهاء عقده مع فريق عيرا مع ختام منافسات بطولة الأندية العربية.
ويشكل النجم العواملة مكسبا وقيمة فنية لأي فريق يتعاقد معه، تبعا لنجوميته وخبرته في منافسات الصالات والشاطئية، وهو الذي تخرج من مدرسة شباب الحسين للكرة الطائرة، وشاركه العديد من الإنجازات قبل أن يرحل عن صفوفه، ويخوض تجارب محلية كثيرة، أبرزها مع وادي موسى، الوحدات وعيرا، وشاركها التتويج بالعديد من الألقاب المحلية. -(وكالات)

MENAFN11032024000072011014ID1107964504

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث