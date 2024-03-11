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تحدي الثلاثين يكشف عن الثقافة الكروية الهائلة للمتابع الأردني

3/11/2024 11:30:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يتمتع المتابع الكروي الأردني بثقافة لا يستهان بها، سواء على الصعيد المحلي أو العربي أو العالمي، ما يمكنه من مشاركة آراءه باستمرار في القضايا المختلفة، حيث تزخر منصات التواصل الاجتماعي بالعديد من الناشطين الأردنيين بكرة القدم، يقدمون لمتابعيهم قصصا متنوعة وآراء غنية.
هذه الحقيقة تأكدت في حلقة من حلقات البرنامج "اليوتيوبي" الشهير "تحدي الثلاثين"، المخصص لمسابقات المعلومات الكروية، والذي يقدمه اللاعب الكويتي السابق مساعد الفوزان، حيث تم تخصيص حلقة كاملة للمتسابقين الأردنيين في بطولة "كأس الجمهور"، ونال المشاركون إعجاب الجمهور العربي بثقافتهم الكروية اللافتة.
وحظيت الحلقة التي تم تصويرها في الأردن، بأكبر مشاهدة عبر صفحة "قدم الكرة"، المخصصة لبث هذا البرنامج الأكثر شهرة في الساحة العربية، إذ تخطت الحلقة 2.7 مليون مشاهدة، إلى جانب انتشار مقاطع بسيطة للحلقة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد المتابعون، أن المشاركين الأردنيون ستكون لهم حظوظا قوية في المنافسة على "كأس الجمهور"، على حساب المشاركين من الدول الثلاث الأخرى المشاركة في المسابقة وهي الكويت والسعودية ومصر.
وكان من أبرز الذين تقدموا للبرنامج الشاب حمزة الزغول، البالغ من العمر 30 عاما، والذي أذهل لجنة التحكيم بسرعة البديهة، إلى جانب معلوماته القوية والفريدة من نوعها.
وأشار الزغول في حديثه لـ "الغد"، إلى أن عشقه وشغفه بكرة القدم منذ الصغر دفعه للمشاركة في هذا البرنامج، موضحا بأنه يطمح إلى تخطي الملحق المقبل والتقدم خطوة بخطوة نحو تمثيل الأردن في النهائيات.
وأضاف: "أثبتت الحلقات الماضية أن الشعبين المصري والأردني هما الأكثر شغفا وتعلقا وثقافة بكرة القدم، ولاحظت عند اختبارنا بأن جميع المشاركين أقوياء ويمتلكون رصيدا هائلا من المعلومات، وقادرون على الذهاب بعيدا في المسابقة".
ولفت الزغول، إلى أنه بدأ بمتابعة الكرة عندما كان يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث شاهد المباراة الأولى في تاريخه عندما التقت فرنسا مع إيطاليا في نهائي كأس أوروبا العام 2000، وتعلق بالكرة الإيطالية منذ تلك الفترة، مفيدا بأن شهرته مؤخرا قد تشكل ضغطا عليه بسبب الحديث المتداول عن كونه الأفضل من بين جميع المشاركين.
وختم: "تخصصت منذ عام ونصف في مجال تحليل الأداء مع شركة متخصصة، وحصلت على العديد من الدورات المتعمقة باللعبة ومنها، تحليل أداء اللاعبين بشكل فردي، وبدأت منح الدورات في هذا المجال، وطموحي يتمثل في الحصول على فرصة مناسبة لي بهذا المجال بالكرة المحلية".
وتأتي فكرة برنامج تحدي الثلاثين من خلال طرح أسئلة تتعلق بكرة القدم العربية والعالمية، وتكون الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة من خلال ذكر أكبر عدد من اللاعبين أو المدربين في مجال معين خلال مدة لا تتجاوز 30 ثانية بفقرة تسمى المزاد، إلى جانب فقرات أخرى مثل ماذا تعرف، الجرس والتعويض.
وشارك في البرنامج بفترات سابقة العديد من الرياضيين سواء من اللاعبين أو الإعلاميين البارزين على الساحة العربية، قبل أن يحرص البرنامج على إشراك الجماهير بهذا التحدي.

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